Трамп и Ким Чен Ын встретятся уже через несколько часов: в Белом доме рассказали детали саммита

После завершения саммита, около 20:00, Трамп будет давать пресс-конференцию, отметили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном утром в 9:00 (04:00 по Киеву).

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Как сообщает пресс-служба Белого дома, после первого приветствия Трамп и Ким Чен ЫН примут участие во встрече "тет-а-тет", с переводчиками состоится расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

После завершения саммита, около 20:00, Трамп будет давать пресс-конференцию, отметили в Белом доме.

Делегация Соединенных Штатов на расширенной двусторонней встречи будет включать госсекретаря Майка Помпео, начальника штаба Трампа Джона Келли и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Пресс-секретарь Сара Сандерс, посол Сун Ким и старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Азии Мэтт Поттингер присоединятся к рабочему обеду.