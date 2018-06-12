Трамп и Ким Чен Ын встретятся уже через несколько часов: в Белом доме рассказали детали саммита

01:39, 12 июня 2018
Мир
43 0
Белый дом / REUTERS

Читайте такжеВ Сингапуре перед встречей Трампа и ким Чен Ына "засветились" их "двойники" (видео)

Как сообщает пресс-служба Белого дома, после первого приветствия Трамп и Ким Чен ЫН примут участие во встрече "тет-а-тет", с переводчиками состоится расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

После завершения саммита, около 20:00, Трамп будет давать пресс-конференцию, отметили в Белом доме.

Делегация Соединенных Штатов на расширенной двусторонней встречи будет включать госсекретаря Майка Помпео, начальника штаба Трампа Джона Келли и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Пресс-секретарь Сара Сандерс, посол Сун Ким и старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Азии Мэтт Поттингер присоединятся к рабочему обеду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #Ким Чен Ын#Дональд Трамп