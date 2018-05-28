10 причин, почему Россия не сбивала малазийский «Боинг»

В последнее время участились не выдерживающие никакой критики высосанные из пальца голословные надоевшие обвинения в адрес России, якобы она сбила пассажирский самолет в небе над Донбассом, скучно, девочки, ведь существует множество неопровержимых доказательств обратного, и они таковы.

1. Россия освободила мир от коричневой чумы.

2. Попытки переписывания истории. Несколько дней назад патриот России Игорь Подпорин выпил водки, и его накрыло. Осененный благодатью, Игорь Подпорин взял столбик ограждения Третьяковской галереи и несколько раз поразил им, яко огненным мечом, картину Репина, известную широким массам под ошибочным названием «Иван Грозный убивает своего сына». Свой поступок Игорь Подпорин объяснил недостоверностью исторических фактов, порочащих Россию, и все было бы ничего, если бы прибежавшие на звуки искрометных матюков Игоря Подпорина работники музея не увидели настоящее название картины: «Российские солдаты сбивают из «Бука» малазийский «Боинг». Таких наглых провокаций западных спецслужб Россия не пресекала со времен дела Скрипалей.

3. Россия остановила Гитлера.

Сильные страны, доказав, что Россия уничтожила МН17, сказали бы: «Вот у нас тут еще самолеты, много, Вова, пожалуйста, сбивай, не стесняйся»

4. Слабость возможных санкций. Как резонно заявил спикер Госдумы РФ товарищ Володин, «санкции - это тупиковый путь, и кто-то, кто их реализует, показывает слабость». Ведь как бы поступили в подобной ситуации сильные страны? Сильные страны, доказав, что Россия уничтожила МН17, сказали бы: «Вот у нас тут еще самолеты, много, Вова, пожалуйста, сбивай, не стесняйся», а Вова бы им такой: «Ну ладно», и мир бы уже не казался таким опасным местом.

5. Деды русских людей воевали.

6. Неучитывание аргументов российской стороны. Так, Мария Захарова неоднократно посылала следователям всевозможные материалы российских экспертов - моток ржавой проволоки, которую она нашла на свалке, когда думала о том, зачем украинцы сбили мирный самолет; живую рыбу, лично видевшую, как пилот украинского истребителя бросил гранату в открытый иллюминатор «Боинга»; сбитую Гиркиным птичку, про которую он, по случайному совпадению, писал в социальных сетях в день трагедии; знаменитую матрешку-пососушку с обиженными глазами - символ приближающегося футбольного чемпионата, омраченного лживым расследованием международной комиссии; глянцевое фото голой задницы Марии Захаровой с написанным помадой номером телефона. Увы, никто из следователей не соизволил даже позвонить, и это ещё раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных.

7. Народы Европы - неблагодарные казлы, они плохо благодарят Россию за освобождение от фашизма.

Совесть Сергея Лаврова, как и трезвость Марии Захаровой, всегда вне подозрений

8. Оставление катастрофы «Боинга» на совести Нидерландов. «Я это оставляю на их совести», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, и это очень сильный аргумент. Совесть Сергея Лаврова, как и трезвость Марии Захаровой, всегда вне подозрений. Редкий человек может вырастить такую совесть, как Сергей Лавров, а если и сможет, то вряд ли выживет. Возможно, именно поэтому про Лаврова говорят, что он животное, лошади обижаются, но Лавров оставляет это на их совести.

9. Даже Путин ничего не знает о том, что Россия сбила малазийский «Боинг». «Самолет, самолет, какой самолет? - удивился Путин, услышав про самолет. - О каком самолете идет речь? Извините, пожалуйста, мы сегодня целый день работали, поэтому я не знаю, кто такой этот самолет, в первый раз про него слышу, но могу сказать сразу, не знакомясь с тем, что там есть: не ссы, Эммануэль, а то Трамп нападет».

10. Россия может защитить Европу от американской агрессии.

Василий Рыбников