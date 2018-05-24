"О каком самолете идет речь?": Путин о докладе следователей по МН17

Путин заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие.

Президент России Владимир Путин в связи докладом следователей по МН17, спросил «о каком самолете идет речь», а позже заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отвечая на вопрос, о докладе следователей, которые указали, что МН17 атаковал ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, сначала Путин переспросил: «Извините пожалуйста, о каком решении идет речь, я так и не понял, что за решение, о каком самолете идет речь?».

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После того, когда ему уточнили, что вопрос касается МН17 Путин сказал: «Мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями не знаком решения комиссии, но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет», - заявил Путин.

«Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста», - подчеркнул он.