Лавров сравнил обвинения России в уничтожении самолета МН17 с "делом Скрипалей"

Глава российского МИД заявляет, что Россия больше, чем кто бы то ни был, сотрудничала со следствием, несмотря на то, что «нас не пригласили в Совместную следственную группу».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обвинения России в атаке на МН17 с «делом Скрипаля».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам по итогам телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

«Сегодня мне звонил министр иностранных дел Нидерландов Блок и рассказал то, что уже известно. Прокурор вышел на новый уровень расследования. У них практически нет сомнений, что ЗРК «Бук» прибыл из Российской Федерации. Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он не привел мне никаких фактов, сказав, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла их установить на основе ничем не подкрепленных подозрений», - сказал Лавров.

Он объявил, что Российская Федерация больше, чем кто бы то ни был, сотрудничала со следствием, несмотря на то, что «нас не пригласили в Совместную следственную группу».

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«Мы ответили на все запросы о правовой помощи со стороны голландской прокуратуры. Более того, вчера поступил очередной запрос, на который физически невозможно было ответить. Я выразил удивление тем, что отправив запрос и не получив еще ответа, в тот же день они сделали объявление о выходе на новый уровень в своей работе. При этом добавив, что для завершения следствия потребуется еще много времени», - отметил глава российского МИД.

«Это очень напоминает т.н. «дело Скрипалей», когда сказали: «хайли лайкли» - это русские, но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается. И оно до сих пор не завершено», - добавил он.

По словам Лаврова, создается ощущение дежавю.

«Если наши партнеры решили, и в этом случае, когда речь идет о тяжелейшей человеческой трагедии (убиты сотни людей), спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести. Как вчера сказал президент РФ Путин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Макроном, несмотря на множество вопросов, которые у нас возникают в связи с этой ситуацией, мы по-прежнему готовы сотрудничать. Главное, чтобы это сотрудничество было честным, и чтобы сведения и факты, которые мы предоставляем, не игнорировались бы, либо не использовались избирательно. В этом, наверное, вся проблема», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин вчера на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на вопрос о докладе следователей по МН17 спросил, «о каком самолете идет речь», а позже заявил, что Россия признает результаты расследования, если будет принимать в нем участие.

После того, когда ему уточнили, что вопрос касается МН17 Путин ответил: «Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет».

24 мая Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.