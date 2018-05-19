Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция (видео)

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Виндзоре будет заключен брак принца Гарри и Меган Маркл. После часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

В Виндзорский замок прибыли члены королевской семьи, принц Гарри и его шафер принц Уильям. Последней приехала королева Елизавета II.

Смотреть прямую трансляцию королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Как передает Би-би-си, миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

Свадьба принц Гарри: как пройдет церемония

В своей свадебной клятве Маркл не будет обещать "слушаться" мужа, а принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.

Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет. У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.

Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг. В Виндзоре за порядком будут следить около 250 сотрудников полиции.

Выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы.

Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.

Как познакомились принц Гарри и актриса Меган Маркл

Принц Гарри - шестой в списке наследников британского престола. Меган Маркл больше всего известна своей ролью в телесериале "Форс-мажоры" (Suits).

Их познакомили общие друзья в 2016 году. Их первое "свидание вслепую" приятно поразило обоих. Всего через несколько недель после того, как они познакомились, принц уговорил Меган Маркл отправиться вместе с ним в Ботсвану. Затем принц предложил ей руку и сердце. Принц рассказал, что они вдвоем готовили запеченную курицу, когда принц Гарри неожиданно опустился на одно колено.

Станет ли Меган Маркл принцессой?

После вступления в брак официальный титул Меган будет Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская. Но лишь люди, родившиеся в составе королевской семьи, могут добавлять титул "принцесса" к своему имени. Скорее всего, королева наградит молодоженов герцогством, как она сделала после женитьбы Уильяма и Кейт, которые стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Планирует ли пара принц Гарри и Меган Маркл заводить детей

В будущем году в семье у брата принца Гарри - принца Уильяма и его супруги - появится уже третий ребенок. Меган Маркл рассмеялась, когда ее жених, отвечая на вопрос о планах по поводу детей, ответил "не сейчас". "Все постепенно. Надеюсь, мы станем семьей в ближайшем будущем", - сказал принц Гарри.