На выборах президента Румынии победил Клаус Иоханнис. Понта признал поражение

Таковы предварительные результаты.

Комментаторы в прямом эфире отмечают, что преимущество правоцентристра Иоханниса, отстававшего после первого тура от социал-демократа Понты на десять процентов, в воскресенье стало явным за счёт голосов других кандидатов, вышедших из кампании после первого тура.

Победу Иоханниса объясняют и "протестным голосованием" тех избирателей, которые недовольны деятельностью нынешнего правительства, возглавляемого социал-демократом Понтой.

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Существенную роль в раскладе голосов сыграла румынская диаспора за рубежом, прежде всего, в Лондоне, Париже, Мюнхене. Десятки тысяч румын были разочарованы тем, как нынешние румынские власти организовали голосование - приходилось часами выстаивать в очередях к урнам. Голоса недовольных были отданы, как считается, за Иоханниса.

Виктор Понта признал победу Иоханниса.

"Хочу поблагодарить всех румын, которые вышли голосовать. Народ всегда прав. Я позвонил господину Йоханнису (мэру города Сибиу Клаусу Йоханнису) и поздравил его с победой", - сообщил глава правительства.

Он также сообщил, что пока не намерен подавать в отставку с поста премьер-министра.

"Я отвергаю все слухи о своей отставке до тех пор, пока никто из моих коллег не попросит меня сделать это", - заявил Понта. "У меня нет оснований оставлять свой пост", - добавил Понта.

Еще несколько часов назад по данным одного из опросов на выходе с избирательных участков, у действующего премьер-министра страны Виктора Понты было 50,9 процента поддержки граждан, а у его соперника 49,1 процента.

По материалам: Радио Свобода, ТАСС