В России предлагают ввести 12-часовой рабочий день с одним выходным, – BI

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что россиянам следует как можно скорее перейти на новый график – с 8:00 до 20:00, включая субботы.

Россияне должны смириться с тем, что им придется работать по 12 часов в день, шесть дней в неделю, поскольку страна переживает глубокие экономические изменения, заявил в понедельник, 30 марта, российский миллиардер Олег Дерипаска, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что Дерипаска охарактеризовал замедление экономики страны как явление, выходящее за рамки типичного спада, вызванного процентными ставками или монетарной политикой.

"Этот кризис более глубокий. Он вызван сложным переходом: от глобальных возможностей, которые у нас когда-то были, к региональным, со всевозможными ограничениями", – написал российский миллиардер в Telegram.

Видео дня

Россия должна задействовать то, что Дерипаска назвал ее единственным настоящим ресурсом, – "национальную особенность".

"В трудные времена мы умеем сплотиться и работать еще больше", – добавил основатель крупного производителя алюминия "Русал".

По мнению Дерипаски, удлинение рабочего дня могло бы помочь экономике быстрее приспособиться к меняющимся глобальным условиям.

"Чем быстрее мы перейдем на этот новый график – с 8:00 до 20:00, включая субботы, – тем быстрее мы завершим эту трансформацию", – написал миллиардер.

Издание отмечает, что комментарии Дерипаски прозвучали на фоне того, как российская экономика пытается ориентироваться в меняющейся ситуации, формирующейся под влиянием геополитической напряженности и изменений в торговых потоках.

В публикации говорится, что Россия, являющаяся одним из крупнейших экспортеров энергоносителей, извлекает выгоду из стремительного роста цен, поскольку рынки нефти переживают потрясения из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и перебоев на ключевых маршрутах поставок.

Примечательно, что ранее в этом месяце Дерипаска предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на мировом – и российском – экономическом росте, несмотря на повышение цен на нефть.

Экономика РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на этой неделе украинские беспилотники четыре раза подряд атаковали нефтяные узлы в Балтийском море России. Среди них – Усть-Луга, один из главных российских экспортных центров нефтепродуктов. Аналитики предполагают, что атаки могут представлять "серьезную угрозу" способности Кремля экспортировать нефть, которая является жизненно важной составляющей экономики страны. Как пишет The Telegraph, энергетический аналитик Борис Аронштейн отметил, что это самая серьезная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов с начала войны.

Также мы писали, что доктор Роберт Фарли, преподающий курсы по безопасности и дипломатии в Школе Паттерсона, поделился, что издержки для России значительно превысили ожидаемые. По его мнению, полномасштабное вторжение в Украину не имело долгосрочного смысла для России, тогда как санкции деформировали экономику страны. Эксперт предполагает, что российское руководство надеялось, что возвращение президента Дональда Трампа приведет к быстрому прекращению поддержки Украины и, как следствие, война быстро закончится на выгодных для них условиях. Фарли считает, что на данный момент "у России нет другого выхода, кроме как продолжать перебрасывать все больше солдат на фронт и надеяться, что в этом году украинское правительство сломается".

