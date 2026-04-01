Невидимый щит: что защищает USS Abraham Lincoln от иранских атак за секунду до удара

Американский гигант оказался под защитой уникальной технологии, которая не оставляет шансов врагам.

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, который в начале 2026 года был переправлен на Ближний Восток, использует секрет своего выживания – систему Phalanx CIWS. Эта автоматизированная пушка является последней линией обороны против иранских угроз, пишет WION.

Когда ситуация становится критической и дальнобойные ракеты перехвата не справляются, в дело вступает "Фаланга". Как говорится в материале, система предназначена для уничтожения целей в радиусе 1,5 километра. Это буквально последний шанс корабля выжить, когда вражеская ракета уже почти достигла цели.

Главная сила системы – 20-мм пушка M61A1 Vulcan. По имеющимся данным, она способна выпускать до 4500 выстрелов в минуту.

"Этот интенсивный обстрел создает металлическую стену, которую вражеские снаряды просто не могут пробить", – отмечает СМИ.

Такая огневая мощь позволяет взрывать боевые части ракет прямо в воздухе.

Умный радар и бронебойные снаряды

Система полностью автономна и не зависит от главных радаров авианосца. Она имеет собственный 3D-радар Ku-диапазона в характерном белом куполе. Как отмечает издание, это устройство одновременно видит и цель, и собственные вылетающие снаряды, корректируя огонь в реальном времени. Для поражения используются тяжелые бронебойные снаряды, кинетической энергии которых достаточно, чтобы "уничтожить маленькие атакующие дроны".

Цена безопасности 5000 моряков

На борту USS Abraham Lincoln установлено две такие системы, каждая из которых стоит примерно 5,6 миллиона долларов. Это необходимая страховка, ведь Иран часто использует "тактику роя" – одновременную атаку десятков беспилотников и скоростных катеров. Phalanx позволяет защитить экипаж из более чем 5 000 моряков, сканируя поверхность моря и воздуха со смертельной точностью.

Ранее УНИАН писал, что США не способны повторить темпы производства времен Второй мировой войны. Тогда страна смогла быстро построить десятки авианосцев типа "Эссекс" благодаря масштабной мобилизации промышленности и более простым технологическим решениям.

Сегодня же ситуация иная: инфраструктура ограничена, верфей значительно меньше, а их мощности часто устарели и перегружены. К этому добавляется дефицит кадров и сложность современных кораблей, которые значительно сложнее строить и обслуживать.

