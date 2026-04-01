Почему прозрачный чехол быстро желтеет – и как его почистить

Прозрачные чехлы выглядят стильно и создают эффект минимализма, но со временем многие владельцы замечают, что они становятся желтыми и тусклыми.

Любой – даже самый дорогой прозрачный чехол – со временем теряет свою прозрачность и начинает желтеть. С этой проблемой сталкиваются не только пользователи смартфонов – она была актуальной даже 20 лет назад, когда все ходили с кнопочными телефонами.

Эксперты BGR объяснили эту неприятную метаморфозу и рассказали, как вернуть чехлу прежний вид.

Как объясняют эксперты, это происходит не из-за обычной грязи, а из-за естественного старения материала. Чаще всего такие чехлы делают из силикона или термопластичного полиуретана – и именно эти материалы со временем вступают в реакцию с окружающей средой. Происходит процесс окисления, который постепенно меняет цвет пластика.

Ускоряют пожелтение сразу несколько факторов. Среди главных – солнечный свет и ультрафиолет, который разрушает структуру материала. Также влияет постоянный контакт с руками: жир, пот и естественные масла кожи оседают на поверхности и со временем делают чехол более мутным. Добавляют эффект и бытовые факторы – загрязненный воздух, дым, а также очищающие спреи.

Полностью избежать этого процесса практически невозможно, а вот замедлить его вполне реально. Для этого требуется регулярно очищать чехол и избегать длительного воздействия прямого солнца.

Если чехол уже начал желтеть, его можно попытаться отмыть. Самый простой способ – замочить его в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем аккуратно пройтись мягкой щеткой по поверхности. Такой метод помогает убрать налет и поверхностные загрязнения.

В более сложных случаях используют раствор с пищевой содой, который оставляют на 30 минут перед очисткой. Однако важно понимать, что такие методы не всегда возвращают идеальную прозрачность, потому что часть изменений происходит внутри самого материала.

