Сжечь Путина: в Испании провели традиционный фестиваль, на котором жгли гигантских кукол (фоторепортаж, видео)

Нынче праздник "Фальяс" приобрел еще и политический оттенок - в этом году здесь можно было увидеть гигантские куклы президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с ракетами.

В испанском регионе Валенсия с 15 по 19 марта проводили традиционный фестиваль "Фальяс", во время которого поджигают гигантских кукол.

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Как говорится в сюжете ТСН, праздник возник во времена язычества - таким образом испанцы отмечали окончание зимы. Впоследствии, фестиваль посвятили святому Иосифу - покровителю плотников. Поэтому ежегодно лучшие плотники региона создают гигантских кукол, большинство из которых сжигают в последний день фестиваля.

Впрочем зрители праздника имеют возможность выбрать лучшую куклу, которую не сожгут, а поместят в специальном музее как память для потомков.

Следует также отметить, что нынче праздник "Фальяс" приобрел еще и политический оттенок - в этом году на фестивале можно было увидеть гигантские куклы президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с ракетами, а также лидера Каталонии Карлеса Пучдемона с бельгийским флажком, который ныне скрывается от испанских властей именно в Бельгии.

Как сообщал УНИАН, основная часть европейских карнавалов с гигантскими сатирическими куклами, в том числе на политическую тематику, традиционно проходит в середине февраля. В частности, в Германии в этом году на карнавале смеялись с основных политических событий года - США, КНДР и Brexit.