Звезда "Секса в большом городе" начала борьбу за пост губернатора Нью-Йорка

"Миранда", которой в 2004 году "Эмми" вручил Трамп, примет участие в праймериз Демократической партии.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии. Никсон, которая играла в сериале роль Миранды Хоббс, собирается бороться с нынешним губернатором Эндрю Куомо.

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Она объявила о начале своей кампании. "Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора. Присоединяйтесь к нам", - написала Никсон в Twitter.

51-летняя актриса никогда ранее не занимала выборные должности. С 1998 по 2004 год Никсон играла роль амбициозного адвоката в сериале "Секс в большом городе", за что получила премию "Эмми" в 2004 году. "Эмми" ей вручал не кто иной, как Дональд Трамп, тогда известный в первую очередь как телезвезда. Последнее время Никсон подвергает его резкой критике.

Синтия Никсон - лесбиянка. Она и ее жена Кристин Маринони заключили брак в 2012 году. Маринони, ЛГБТ-активистка, работала вместе с мэром города Нью-Йорк, демократом Биллом де Блазио. Она ушла со своего поста в феврале. И Никсон, и Маринони помогали финансово предвыборной кампании де Блазио.

Никсон давно выступает реформу системы образования в Нью-Йорке. "Я горжусь тем, что закончила государственную школу, - говорит она. - Мне были предоставлены шансы, которых больше нет для большинства школьников Нью-Йорка. Наши лидеры нас подвели".

"В нашем штате больше экономического неравенства, чем где бы то ни было в стране", - говорит она. В январе Никсон написала колонку для сайта CNN, в которой говорилось: "Если мы что-то поняли за время первого года президентства Трампа, так это то, что никакая кавалерия не придет нам на помощь".

"Мы сами эта кавалерия. В 2018 году все мы, каждый из нас, должны сделать все, что можем, для того чтобы вернуть контроль над правительством. Если мы хотим перемен, то мы должны это сделать сами", - подчеркнула актриса.

Если Синтия Никсон будет избрана, она станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.

Согласно опросу, проведенному нью-йоркским колледжем Сиена до того, как Синтия Никсон официально заявила о своем выдвижении, Эндрю Куомо поддерживают 66% демократов, а Никсон 19%.

60-летний губернатор хочет переизбраться на третий срок. В прессе ходят слухи, что к 2020 году он может выдвинуть свою кандидатуру в президенты США.

Во время предвыборной кампании избирателям наверняка напомнят о коррупционных скандалах в столице штата, городе Олбани.

Близкий друг Куомо и его бывший помощник Джозеф Перкоко на прошлой неделе был признан виновным в коррупции.

Самому губернатору никаких обвинений не предъявлялось, но его имя и фамилия часто звучали во время судебного разбирательства.