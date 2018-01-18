Из ток-шоу в президенты: почему следующим главой Белого дома может стать подруга всех домохозяек

На церемонии вручения кинопремий Золотой глобус ее ведущий и актер Сет Майерс обратился со сцены к сидящей в зале самой знаменитой женщине Америки Опре Уинфри.

Он напомнил телеведущей, как в 2011 году на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома отпускал шутки по поводу того, что из-за своей некомпетентности Дональд Трамп никогда не станет президентом США. “Некоторые говорят, что тот вечер убедил Трампа баллотироваться, - говорил Майерс. - Если это правда, я просто хочу сказать: Опра, ты никогда не будешь президентом”.

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В ответ на реплику Майерса зал взорвался смехом и аплодисментами. Однако он реагировал еще более бурно, когда через несколько минут сама Уинфри про- изнесла со сцены речь, которую затем процитировали все веду- щие мировые СМИ.

“Говорить правду - самый мощный инструмент, который есть у каждого из нас”, - сформулировала свое кредо звезда, медийные успехи которой мо- нетизировались в состояние в $2,8 млрд.

Она говорила о самых болезненных проблемах современной Америки, в числе которых - насилие над женщинами. Искренние слова, нашедшие в тот момент отклик у многих, превратили телеведущую с активной гражданской позицией в человека, готового стать новым американским лидером. Об этом на следующий день заговорила вся страна.

“Уверена, Опра - более подходящая кандидатура на пост президента, чем человек, который сегодня сидит в Белом доме”, - высказывает мнение многих американцев в разговоре с НВ Лора Сермасан, 39-летняя жительница Нью-Йорка.

Согласно опросу американской исследовательской компании Rasmussen Report, действующего президента на следующих выборах, если бы они состоялись сегодня, готовы поддержать 38% граждан, а Опру - 48%.

О возможном ее выдвижении в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года теперь говорят и политики, и эксперты.

Причем некоторые допускают: это вполне возможно . За последние 30 лет Уинфри стала настоящим феноменом в американской телеиндустрии: добившаяся всего сама афроамериканка создала самое рейтинговое в стране шоу, снялась в десятке кинолент, выступила продюсером многих фильмов, сериалов и телепередач, основала собственные телеканал, журнал, радиостанцию, а также пишет книги .

Невероятно коммуникабельная 63-летняя телеведущая популярна в Твиттере, где число ее подписчиков перевалило за 40 млн. Ее регулярно включают в свои рейтинги наиболее влиятельных людей мира авто - ритетные американские еженедельники Time и Forbes .

“Ее сильная сторона - узнаваемость, а в США известность имени является главным преимуществом для победы на выборах”, - рассуждает Росс Бейкер, профессор политологии в Университете Ратгерса .

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В 2008 и 2012 годах Уинфри принимала деятельное участие в президентской кампании Барака Обамы, однако сама не раз говорила, что не заинтересована в высокой госдолжности. “Не планирую выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах”, - в очередной раз заявила она в октябре журналистам CBS News.

Тем не менее после резонансного выступления Уинфри на церемонии вручения премии Золотой глобус действующий глава государства выразил готовность сойтись с телезвездой в битве за президентское кресло. На встрече с журналистами, которая состоялась через несколько дней после выступления Уинфри, Трамп заявил, что одержит победу над ней. “Я ее очень хорошо знаю. Мне нравится Опра, но не думаю, что она будет баллотироваться”, - добавил президент. Американцы давно знают и любят Уинфри, она талантлива и умеет вдохновлять, при этом соответствует всем требованиям к кандидату на президентский пост - старше 35 лет, рождена в США - и может получить высокий процент голосов, в особенности среди женщин, афроамериканцев и молодежи, признают эксперты.

Уинфри объединяет лю- дей, популяризирует позитивные эмоции вместо ненависти и страха, чем выгодно отличается от Трампа, соглашается амери- канская писательница и журналистка Энн Эпплбаум в своей колонке для The Washington Post.

Однако быть президентом - это не вести ток-шоу или управлять медиабрендом, замечает Джошуа Дюпуа, в недавнем прошлом преподаватель президентской политики в токийском Темпльском университете, а нынедиректор Библиотеки Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

“Успех Опры в ее сфере го- ворит о ее потенциале быть хорошим президентом не более, чем говорил об этом успех Трампа в сфере недвижимости”, - заявляет эксперт. В целом Дюпуа считает, что резонанс вокруг предположения о баллотировании Уинфри отражает обеспокоенность демократов по поводу отсутствия у них кандидата, который бы смог противостоять Трампу на выборах 2020 года.

“Избрание Дональда Трампа в 2016-м открыло путь к президентской номинации практически для каждого, особенно для знаменитостей”, - соглашается Бейкер. Также, по его мнению, чем больше действующий прези- дент будет демонстрировать свою некомпетентность, тем больше люди будут расположены к тем, кто похож на американских президентов до Трампа.

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