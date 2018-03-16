Отдавшая свою почку подруга Селены Гомес страдает от депрессии

16:29, 16 марта 2018
Мир
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Селена Гомес / instagram.com/selenagomez

По словам Франсии, она не только долго приходила в себя после физически, но и психологически ей было достаточно трудно.

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"Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, поскольку я потеряю то, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия", - рассказала Раиса в одном из интервью. 

Также ранее девушка признавалась, что после операции ей не хотелось ни есть, ни пить. Кроме того, на память об операции у Франсии на животе остался большой шрам.

"Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила", - рассказывала спасительница Селены.

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Теги: #Селена Гомес больна