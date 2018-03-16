Отдавшая свою почку подруга Селены Гомес страдает от депрессии

По словам Франсии, она не только долго приходила в себя после физически, но и психологически ей было достаточно трудно.

Близкая подруга певицы Селены Гомес Франсия Раиса, которая отдала артистке свою почку, призналась, что ей было нелегко пережить послеоперационный период.

По словам Франсии, она не только долго приходила в себя после физически, но и психологически ей было достаточно трудно.

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"Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, поскольку я потеряю то, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия", - рассказала Раиса в одном из интервью.

Также ранее девушка признавалась, что после операции ей не хотелось ни есть, ни пить. Кроме того, на память об операции у Франсии на животе остался большой шрам.

"Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила", - рассказывала спасительница Селены.