Трансплантация почки и разрыв с возлюбленным: в США назвали женщину года

Обладательницей премии "Женщина года" по версии Billboard стала 25-летняя певица и актриса Селена Гомес, которая недавно перенесла сложную операцию по пересадке почки и рассталась с певцом The Weeknd.

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Церемония вручения награды состоится на гала-ужине 30 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте издания.

В этом году Селена участвовала во многих благотворительных проектах, а ее песни и даже целые альбомы возглавляли, или же находились на вершинах многочисленных чартов, удостоившись признания от ее поклонников и просто любителей музыки.

Кроме того, в 2017 году Гомес стала продюсером популярного сериала "13 причин почему". Ранее премию получали также Леди Гага, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.

Отметим, что в текущем году в топ-10 в чарте Billboard Hot 100 попадали несколько песен Гомес - Bad Liar, Fetish и It Ain't Me, в топ-10 чарта Billboard 200 попадали пять её дисков, а два альбома - Revival и Stars Dance - возглавили этот чарт.

"Селена не только находится на верхушке музыкальных чартов, но и постоянно вдохновляет молодых женщин работать с полной самоотдачей, быть самими собой и не бояться использовать свой голос", - отметил глава The Hollywood Reporter - Billboard Media Group Джон Амато.