Этот дрон может закрепиться на дне и "спать", сколько это потребуется.

В Google Earth впервые "засветился" гигантский морской беспилотник американских военных "Manta Ray". Его увидели на военно-морской базе в Калифорнии.

Как пишет Business Insider, спутниковые изображения показывают дрон на военно-морской базе округа Вентура в Окснарде, неподалеку от Лос-Анджелеса. Видео с дрона, сделанное во время тестирования в начале этого года, недавно опубликовал производитель Northrop Grumman на YouTube.

Manta Ray - что известно о дроне

Подводный аппарат без экипажа (UUV) завершил "полномасштабные" испытания у побережья южной Калифорнии в феврале и марте, объявило в мае Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США.

Видео дня

На кадрах видно, как дрон может нырять на 360 градусов, демонстрируя маневренность. Второе видео, опубликованное компанией, также демонстрирует двигательную систему дрона.

"Благодаря многочисленным двигателям плавучести, которые эффективно работают вместе, Manta Ray может работать в течение длительного периода времени за один раз и путешествовать на большие расстояния на разных глубинах", - говорится во втором видео компании.

"Он может даже закрепиться на морском дне и впасть в спячку на столько времени, сколько понадобится", - добавляет производитель.

Хотя размеры Manta Ray неизвестны, Northrop Grumman классифицирует беспилотник как "сверхбольшой планер UUV".

Программа Manta Ray, запущенная в 2020 году, направлена на разработку грузоподъемных, автономных UUV, которые могут работать в "долговременных миссиях большой дальности в океанских средах".

По словам производителя, уникальная форма дрона помогает ему экономить электроэнергию и нести "важную полезную нагрузку или датчики" во время длительных миссий.

"Наше успешное полномасштабное испытание Manta Ray подтверждает готовность транспортного средства продвинуться к реальным операциям после того, как его быстро собрали в полевых условиях из модульных подразделений", - сказал после тестирования Кайл Вернер, руководитель программы Manta Ray DARPA.

"Сочетание модульной транспортировки по пересеченной местности, сборки в полевых условиях и последующего развертывания демонстрирует первые в своем роде возможности для чрезвычайно большого UUV", - добавил он.

DARPA говорит, что сейчас работает над следующими шагами для тестирования дрона.

Морские дроны в войнах

В последние годы морские дроны переосмыслили традиционную морскую войну. Их использование в российско-украинской войне привлекло к ним широкое внимание СМИ.

Относительно дешевая технология нанесла значительные удары по российскому флоту. Украина также использовала морские беспилотники для атаки на ключевую инфраструктуру, например Керченский мост.

Угроза для Керченского моста представляется достаточно значительной, чтобы Россия начала размещать в этом районе баржи и другие оборонительные сооружения, чтобы уменьшить "углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств".

Manta Ray впервые "засветился" на Гугл Картах

Как сообщал УНИАН, пользователи Google Maps обнаружили на картах фото подводного дрона Manta Ray, которого армия США до сих пор не показывала и держала в секрете.

По информации журналистов, судно пришвартовано на военно-морской базе Порт-Венеме, что к северу от Лос-Анджелеса в Калифорнии. Подводный дрон в течение последних нескольких месяцев проходил там испытания. Разработчиком такого судна является американская оборонная компания Northrop Grumman.

На снимках Google Maps можно увидеть, что размах крыльев Manta Ray составляет почти 14 метров, а длина - 10.

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