Южная Корея может создать такой самолет примерно в 2030-х годах.

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace выпустила ролик с анимацией истребителя шестого поколения, что свидетельствует о намерении Сеула вступить в гонку по разработке принципиально новых самолетов. Об этом сообщает Army Recognition.

Сама Hanwha Aerospace занимается разработкой, производством и техническим обслуживанием авиадвигателей.

Корейцы подтвердили планы по созданию двигателя нового типа для своего истребителя KF-21 поколения 4++, который должен заменить американский двигатель F-414. Новую разработку могут применить и для перспективного истребителя шестого поколения.

Каким именно будет этот самолет пока неизвестно. Судя по представленному ролику, он должен получить два двигателя и будет пилотируемым или опционально пилотируемым. Как и разработчики из других стран, корейцы делают ставку на малозаметность.

Среди других возможных решений - интеграция искусственного интеллекта для помощи пилоту в принятии решений, возможность управлять БпЛА, а также принципиально новое оружие, например, лазерное вооружение, которое сможет уничтожать вражеские ракеты.

Истребители шестого поколения - что известно

На сегодня ни одна страна в мире не имеет на вооружении истребителя шестого поколения, хотя работы в этом направлении ведутся много лет.

По мнению специалистов, такие самолеты получат "сверхнизкий профиль" с плавными обводами фюзеляжа и крыла. Предполагается, что истребители шестого поколения будут иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость, а также сверхманевренность на сверхзвуковых скоростях.

В отличие от пятого поколения такие самолеты можно будет использовать как в пилотируемом, так и беспилотном режимах (по крайней мере такие планы были озвучены ранее).

Возможно, что ближе всех к созданию истребителя шестого поколения приблизился Китай. Прототип (демонстратор технологий?) его самолета J-XDS уже активно испытывают. На новых фото можно детально рассмотреть новую машину. Также известно, что китайцы создают малозаметный истребитель-бомбардировщик J-36.

Что касается Соединенных Штатов, то их перспективный истребитель шестого поколения F-47 можно было видеть только на изображениях и анимационных роликах. Какие характеристики будет иметь машина - неизвестно. Некоторые специалисты считают, что F-47 может быть похож на экспериментальные самолеты X-36 или Bird of Prey.

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