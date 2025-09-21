F-16XL должен был стать многоцелевым самолетом.

После успеха базового многоцелевого истребителя F-16 в 1977 году инженеры General Dynamics начали проект SCAMP (Supersonic Cruise and Maneuver Prototype), чтобы повысить дальность полета и ударные возможности "Боевого Сокола" без потери маневренности самолета и результатом этого проекта стал прототип F-16XL с удлиненным фюзеляжем и совершенно новым крылом особой формы, пишет Армия Inform.

Однако, программу было решено закрыть из-за нехватки средств и смены приоритетов командования. Указывается, что F-16XL нес почти столько же горючего, как двухмоторные истребители, при этом не нуждался в подвесных баках для большинства задач.

Самолет с вооружением был способен сохранять высокую скорость. Он мог выполнять рывок на сверхзвук даже с полной бомбовой нагрузкой на больших и малых высотах.

Видео дня

Примечательно, что F-16XL сохранил все положительные черты обычного "Боевого Сокола": высокий запас тяги, отличную маневренность и современную авионику. Кроме этого, он мог нести полный набор управляемого вооружения "воздух-воздух" для самозащиты вместе с бомбовым грузом.

То есть, говорится в материале, он не был легкой целью в случае перехвата и мог бы защитить себя в воздушном бою. Инженеры учли возможность двухместной конфигурации F-16XL. Наличие оператора оружия рядом с пилотом во время сложных миссий было ценным решением.

Именно поэтому F-16XL должен был стать многоцелевым самолетом, который совместил бы роли истребителя завоевания превосходства в воздухе, тактического бомбардировщика и даже перехватчика дальнего действия.

Указывается, что первый полет F-16XL-1 состоялся 3 июля 1982 года. Программа испытаний двух F-16XL продолжалась в течение 1982-1983 годов. Затем их представили на очный конкурс против модифицированного двухместного F-15, в будущем F-15E, в рамках Enhanced Tactical Fighter.

Однако концепции существенно различались: F-15E был эволюционной модификацией существующего истребителя, тогда как F-16XL требовал более масштабных изменений конструкции и доводки систем. Это означало, что нужны большие инвестиции, чем считалось изначально, а также были риски для запуска "Ударного Сокола" в серию.

Поэтому, после проигрыша в конкурсе Enhanced Tactical Fighter оба построенных F-16XL отправили на хранение, а в 1985 году их законсервировали на базе Эдвардс. Отмечается, что F-15E Strike Eagle стал основой тактической авиации США на несколько десятилетий вместо него.

В статье говорится, что в 1988 году оба прототипа передали NASA для использования в исследовательских программах. Они получили бортовые номера NASA 849 и 848. Эти самолеты привлекли к экспериментам по Supersonic Laminar Flow Control (SLFC) - управление ламинарным потоком на сверхзвуковых скоростях.

В 1996 году оба F-16XL отправили на хранение в Летно-исследовательский центр имени Драйдена на базе Эдвардс, а в 2009 году их окончательно списали. Однако один экземпляр хранится в музее на авиабазе.

Истребители F-16: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Воздушные силы ВСУ показали, как во время российской дроново-ракетной атаки по Украине 20 сентября по вражеским целям работали зенитные ракетные системы, расчеты мобильных огневых групп и пилоты истребителей F-16. В ведомстве отметили, что большинство сбитых в тот день российских Х-101 были именно на счету украинских Fighting Falcons.

Также мы писали, что F-16 используется армиями нескольких стран мира. По состоянию на 2025 год, по оценкам Lockheed Martin в строю остаются более 3100 F-16, находящихся в 29 странах. Американские военные остаются крупнейшим в мире оператором F-16. Другими основными бенефициарами программы F-16 являются Турция, Израиль, Египет и Тайвань. Отмечается, что у каждой из этих стран есть более 200 F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: