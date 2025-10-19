Отмечается, что переходить с одного типа истребителей на другой без прохождения специального курса запрещено.

Когда речь заходит о пилотах истребителей, логично предположить, что обычно пилоты используют самолеты одного типа. Так происходит в том числе в Военно-воздушных силах США. Но всегда ли речь идет о пилотировании одним и тем же самолетом?

Как рассказывает ресурс Slash Gear американские пилоты получают квалификацию MDS, которая привязывает их к определенному типу самолета для получения сертификата на управление им. Переходить с одного типа истребителей на другой без прохождения специального курса запрещено. Но говорит ли это о том, что пилоты всегда управляют самолетом с одним и тем же номером на хвосте?

Ответ на этот вопрос – нет. Дело в том, что техническое обслуживание и эксплуатация самолета происходит по определенному графику. Поэтому экипажи распределяют на те борта, которые есть в наличии, что означает, что пилоты управляют разными истребителями.

Бывает, что на рейке кабины или фюзеляже нанесены имена, которые объединяют технического специалиста или пилота с самолетом. Но это не означает, что этот конкретный пилот всегда летает именно на этом самолете.

Но, как и во всем, есть исключения. Некоторые пилоты все же летают на одних и тех же бортах. К примеру, речь идет о демонстрационных командах.

"Группа "Thunderbirds" ВВС США летает на шести самолетах F-16, окрашенных в характерные красный, белый и синий цвета. Каждый пилот связан с конкретным самолетом с определенным номером в течение всего сезона – по крайней мере, это следует из нумерации ролей пилотов", – добавляет ресурс.

Пилотирование самолетов F-16C Thunderbirds требует точности, а работа с одним и тем же самолетом обеспечивает необходимую стабильность для выполнения знаменитых формаций.

Похожая система существует также для команды F-35A Demo Team и для международных сольных пилотажных групп. К примеру, в турецкой группе SoloTürk специально окрашенный самолет становится самолетом, на котором один или два пилота-демонстратора летают снова и снова. В то же время, если что-то ломается или самолет выводится из эксплуатации для проверки, на смену приходит другой борт. В этом случае пилоты должны приспосабливаться.

Пилоты-испытатели, в свою очередь, могут управлять одним и тем же самолетом в течение месяцев. Дело в том, что проверить надо не только борт, а датчики, электропроводку или программное обеспечение.

"Это самые распространенные случаи, но могут быть самолеты с уникальными модификациями для выполнения миссий, такими как специальные контейнеры или секретное оборудование, на которых те же пилоты могут летать чаще из-за необходимости дополнительного обучения", – констатируют авторы.

Могут ли гражданские владеть и управлять истребителями

Ранее мы рассказывали о том, есть ли у гражданских лиц шансы управлять боевыми истребителями и даже владеть ими. На самом деле эта мечта не такая уж несбыточная, но есть много нюансов – по крайней мере в США.

Продажа боевых самолетов частным лицам запрещена правительством США. Но существует возможность легально приобрести выведенные из эксплуатации военные самолеты. Однако все системы вооружения и чувствительное оборудование должны будут демонтировать.

