Благодаря этому ослаблена противовоздушная оборона врага над Крымом и уменьшены запасы топлива для оккупационных войск.

В Крыму ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС.

По данным источников УНИАН в СБУ, ударные беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ этой ночью провели удачную охоту на российские военные и инфраструктурные объекты во временно оккупированном Крыму.

"Россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн. Он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага. Также у противника стало меньше на две РЛС. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ на крымском направлении", - сообщили источники.

Видео дня

Кроме этого, беспилотники ЦСО "А" СБУ поразили нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо.

"На объекте начался масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма. Зафиксирован также прилет беспилотника по нефтебазе "Комсомольская", - информирует источник.

Таким образом, СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом.

"Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и дальше", - отметил информированный источник.

Атака на Крым 29 октября - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что Крым все утро находился под атакой БпЛА, в частности в разных городах раздавались взрывы и произошли пожары.

Отмечалось в частности, что удары были по как минимум одной нефтебазе и возможно военному объекту. По информации паблика, в Гвардейске в 06:46 произошел мощный прилет, в результате которого загорелась нефтебаза "ATAN", которую накануне атаковали 17 октября и она горела несколько суток.

Кроме того, сообщалось о пожаре на нефтебазе в районе Симферополя. "Губернатор" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе беспилотник попал в емкость с горюче-смазочными материалами, из-за чего начался пожар.

Также была информация от "Крымского ветра" о прилете вблизи села Крыловка возле поселка Мирный. Паблик уточнил, что в Мирном на бывшем аэродроме находятся склады военной техники, а возле них - позиции противовоздушной обороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: