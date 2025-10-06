Издание предполагает, что беспилотная флотилия Украины сейчас действует почти на всей территории Черного моря.

Кадры из атак, произошедших на прошлой неделе в российских портах Туапсе и Новороссийск свидетельствуют о том, что украинский беспилотный надводный корабль несет несколько волоконно-оптических дронов в откидных отсеках вдоль корпуса, пишет Forbes.

В публикации указывается, что волоконно-оптическое соединение позволяет дронам летать без радиосигналов, что делает их невосприимчивыми к электронным помехам, а это является одной из самых больших угроз в современном бою дронами.

Указывается, что это первый зафиксированный случай использования волоконно-оптических дронов, запущенных с моря. До этого времени Украина использовала беспилотники, не поддающиеся глушению преимущественно на суше.

Однако, их установка на морских платформах расширяет радиус действия далеко за пределы побережья. Благодаря этому каждый такой корабль становится мобильным дроном-носителем.

Отмечается, что еще в декабре 2024 года Украина намекала на такую возможность. Тогда Военно-морские силы Украины опубликовали видео, на котором показано, как морские дроны-носители запускают ударные дроны FPV из внутренних отсеков. Они были установлены на беспилотных морских судах класса "Магура".

Предполагается, что модифицированные корпуса имели люки, которые открывались в море, позволяя дронам FPV взлетать. Они, вероятно, защищены от соленой воды и погодных условий.

"Учитывая ограниченные человеческие ресурсы ВМС Украины, страна полагается на дешевые беспилотные системы, созданные для эффективного использования и одноразового применения", - отметил эксперт по автономным системам Корнельского университета Грегори Фалько.

В статье говорится, что сейчас как Украина, так и Россия экспериментируют со способами увеличения дальности действия своих дронов, в частности обычных FPV и волоконно-оптических вариантов, которые являются устойчивыми к глушению.

"Потенциал этих дронов в основном достиг своего пика, но интеграция их с другими системами, такими как морские дрононосители, наземные платформы или воздушные пусковые установки, открывает новые возможности", - аналитик по вопросам обороны и автор бюллетеня "Ukraine's Arms Monitor" Елена Крыжановская.

Аналитик из открытых источников в области вооружений Рой Гардинер считает, что эта инновация может изменить динамику войны в Черном море.

"Волоконно-оптические FPV, перевозимые на морских дронах-носителях, таких как тот, что был обнаружен возле Краснодара, позволяют успешно наносить удары по наземным или морским целям независимо от средств противодействия электронной войны", - рассказал Гардинер.

Он добавил, что морские волоконно-оптические FPV особенно подходят для более удаленных целей, таких как Туапсе и Новороссийск.

Инженер организации Technology United for Ukraine Хайнер Филипп отметил, что хотя дроны и можно сбивать с помощью ружей, но их также можно вывести из строя, если перерезать волоконный кабель во время полета с помощью простых инструментов, таких как ножницы или ножи.

В материале говорится, что появление волоконно-оптического беспилотника-носителя возле Краснодара, а также беспилотника-камикадзе "Магура" у берегов Турции свидетельствует о том, что беспилотная флотилия Украины сейчас действует почти на всей территории Черного моря.

"На данный момент украинские разработчики дронов являются лидерами в создании различных типов дронов для различных задач, и этот опыт не имеет аналогов даже в самых развитых экономиках и отраслях промышленности мира", - заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

Атаки по НПЗ России: последние подробности

Ранее УНИАН сообщал, что украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Тюмени. Примечательно, что расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта. Хотя последствия атаки пока неизвестны, факт заключается в том, что украинские дроны преодолели такое расстояние. Очевидно, что в Тюмени не были готовы к подобному развитию событий - воздушную тревогу в городе не объявляли.

Также мы писали, что во временно оккупированной Феодосии дроны попали в местную нефтебазу, начался мощный пожар. Указывается, что сначала под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, где после полуночи гремели взрывы. Затем стало известно о взрывах в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

