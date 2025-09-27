Украинские инженеры улучшили боевые возможности морских дронов, поставив на них новейшие БПЛА.

По меньшей мере с декабря прошлого года украинские морские беспилотники могут оснащаться FPV-дронами для точных ударов по объектам на суше или над водой. А с недавних пор обычные дроны заменили на те, что управляются через оптоволокно. Об этом сообщает военно-аналитический портал Defense Express.

Украинские аналитики обратили внимание на публикацию одного из российских телеграмм-каналов, где оккупанты "распаковывают" трофейный морской дрон, вероятно захваченный во время недавней атаки на порт Туапсе. На опубликованных кадрах хорошо видно, что в середине морского дрона содержатся четыре контейнера с одним FPV-дроном в каждом. И эти меньшие дроны оснащены катушкой с оптоволоконным кабелем.

"Похоже, что для этого была разработана специальная модификация дронов типа Sea Baby, предназначенная для выполнения комбинированных ударов включительно с другими типами морских дронов, в частности камикадзе", - пишет Defense Express.

Аналитики считают, что теперь россиянам станет значительно сложнее отражать комбинированные атаки морских дронов и БПЛА, поскольку теперь просто так заглушить FPV-дроны не получится: благодаря оптоволокну они могут действовать даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что украинский дрон RAM-2X, известный как "укроЛанцет", уничтожил российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на рекордном расстоянии - аж в оккупированном Луганске.

Также мы рассказывали, что недавно представленный подводный дрон "Толока", который фактически является безэкипажной субмариной, способен уничтожить Крымский мост.

