Современные танки вскоре станут дефицитом в армии РФ.

Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80, подсчитал OSINT-аналитик Covert Cabal.

Он отметил, что долгое время Россия полагалась в первую очередь на запасы танков Т-72, которые снимались со складов, ремонтировались и модернизировались, а затем шли на замещение утраченных в войне танков. Однако темпы восстановления этих танков постепенно замедляются из-за того, что на складах остается все меньше пригодных к ремонту Т-72.

Чтобы покрыть этот пробел, Россия также начала снимать со складов более сложные в ремонте и модернизации танки Т-80. Когда иссякнут запасы Т-72 и Т-80, российская армия будет вынуждена полагаться только на "тонкую струйку" производства новых танков серии Т-90 и остатки "древних" танков T-55 и T-62, считает аналитик.

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По данным Covert Cabal, сейчас в России есть шесть баз хранения танков Т-80. Аналитик приобрел спутниковые снимки этих баз, чтобы выяснить, сколько именно этих танков еще остается у россиян.

По его подсчетам, до войны под открытым небом стояли примерно 1200 танков Т-80 в относительно "хорошем" состоянии. Сейчас на российских базах хранения спутники фиксируют в целом лишь около 300 этих танков. Вопросом остается, сколько этих танков находятся в гаражах, куда не может заглянуть спутник.

Аналитик подсчитал, что с нынешними темпами снятия танков с консервации Россия исчерпает запасы Т-80 примерно в середине 2026 года. С учетом тех, что в теории могут находиться в гаражах, эта точка будет не намного дальше во времени. Ведь сначала на фронт идут те машины, которые находились в лучшем техническом состоянии. Очевидно это те, которые хранились в гаражах. И только потом россияне взялись за те танки, которые стояли под открытым небом.

Вместе с тем Covert Cabal отмечает, что темпы снятия танков с консервации постепенно замедляются, ведь пригодных к ремонту танков становится все меньше, а те, что есть, требуют все более значительного и длительного ремонта перед отправкой на фронт.

Аналитик считает, что полного исчерпания современных танков в российских войсках не будет никогда. Постепенно их количество в войсках будет становиться все меньше, а потому их менее активно будут бросать в бой и темпы их уничтожения тоже постепенно будут падать.

"Это означает, что на самом деле у России будет оставаться только не очень много старых танков вместе с совсем малым количеством новых танков Т-90, которые они могут производить. И как только они достигнут этого уровня, у них будут настоящие проблемы", - резюмирует Covert Cabal.

Российское оружие на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Россия продолжает изготавливать самолеты для нужд собственной армии. В этом месяце вражеские ВКС получили новую партию бортов Су-34. Ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подсчитал, что за все время Россия произвела 160 этих самолетов различных версий.

Также мы рассказывали, что россияне показательно используют снаряды КНДР под редкие пушки 1950-х годов. По состоянию на начало 2022 года армия РФ вообще не использовала такие пушки.

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