Речь идет о "рое" до 100 единиц БПЛА, который может управляться одним оператором.

Решение под названием "стена дронов" - это новая тактика применения беспилотных систем для уничтожения вражеских целей. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

"Если говорить о решении под названием "стена дронов", то речь идет о новой тактике применения беспилотных систем, то есть это фактически "рой" беспилотных систем - до 100 единиц, который может управляться одним оператором", - отметил он.

По его словам, в случае получения сигнала, эти БПЛА поднимаются в воздух в так называемую зону патрулирования и создают как бы сетку, которая может быть на расстоянии от нескольких метров до нескольких десятков метров, это такая своеобразная воображаемая стена, которая ожидает вражескую цель.

"Как только она приближается к этой стене, то, дроны в пределах зоны ответственности которых находится цель, фактически и осуществляют атаку. Чем-то это немного напоминает пчел, которые защищают свой улей. Таким образом они способны уничтожить цели даже те, которые летят на достаточно больших скоростях, то есть значительно выше, чем самого беспилотника, ведь они находятся фактически на пути следования вражеской цели и их задача лишь осуществить встречное движение по траектории к ней", - рассказал эксперт.

По его словам, при этом они могут иметь гораздо меньший заряд боевой части, чем обычные беспилотники-перехватчики, ведь они фактически осуществляют контактный подрыв.

Долинце отметил, что вторая важная составляющая - эти беспилотники фактически могут закрывать значительные пространства.

"Потенциально в будущем такие беспилотники в случае увеличения их скорости смогут перехватывать даже дозвуковые цели. Ожидается, что это могут быть в том числе крылатые ракеты или похожие цели", - сказал он.

По его словам, в "стене дронов" фактически беспилотники находятся в определенной зоне и атакуют лишь при приближении цели.

"Стена дронов" на фронте

Как сообщал УНИАН, издание Business Insider со ссылкой на слова основателя Atreyd - компании-производителя "стены дронов" рассказало, что в Украине вскоре развернут первую в своем роде такую систему. Она будет предназначена для обороны от российский атак.

Отмечается, что Atreyd уже отправила "стену дронов" в Украину. Ожидается, что она будет развернута в течение нескольких недель.

