Прилетят не из космоса: 'Флэш' предупредил о дронной угрозе завтрашнего дня

Построение эшелонированной антидроновой обороны на границе не станет окончательной победой, предупреждает специалист.

Чтобы не пропускать российские "Шахеды" в Украину, нужно строить эшелонированную защиту на границе, но тогда враг будет применять реактивные БПЛА, которым нужно искать противодействие уже сейчас.

Об этом написал в Facebook Сергей "Флэш" Бескрестнов, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, комментируя заявление народного депутата Украины Романа Костенко, что скоро "Шахеды" не будут долетать до городов Украины, потому что будут развернуты ИИ-перехватчики, которые будут уничтожать их на границе.

"Поскольку "Шахеды" прибывают к нам не из космоса, а через границы, то логично и правильно строить эшелоны вдоль границ, не давая "Шахедам" залететь вглубь территории", - написал он.

При этом подчеркнул, что нужно сделать три вещи:

Создать плотное единое радиолокационное поле вдоль всех границ. Обеспечить высокую насыщенность и плотность вдоль границ экипажей зенитных дронов (и не только). Заставить все это эффективно и слаженно работать (здесь нужна четкая система распределения целей).

"Будет ли это победа? Нет. Как только мы это сделаем, Россия сразу перейдет на реактивные БПЛА формата Герань-5. Хотим, чтобы за нами была победа в этой воздушной войне? Нужно уже сейчас разрабатывать решения против Шахедов со скоростью 500 плюс", - отмечает "Флыш".

Заявление Костенко о "стене" от дронов на границе

Как сообщал УНИАН, Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркивал, что нельзя допускать, чтобы "Шахеды" сбивались над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами - они должны все сбиваться при пересечении украинской границы.

Он отметил, что "Шахеды" - это уже обычное оружие, которое не является супертехнологичным и которое сбивается всеми средствами противовоздушной обороны. Он отметил, что для уничтожения "Шахедов" нужно придумать максимально дешевое оружие, которое будет максимально эффективным, чтобы россияне понимали, что запуская по нам 300 "Шахедов" ценой от 60 до 100 тысяч долларов, они будут уничтожены дронами ценой по 2,5 тысячи долларов.

По его словам, мы уже движемся в направлении необходимого "дешевого оружия" – это антишахедные дроны, это ракеты ПЗРК или ЗРК, те, которые наше производство тоже начинает делать.

