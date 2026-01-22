Сколько 'Шахедов' сейчас производит Россия и какое количество может запускать: оценка эксперта

Романенко отметил, что максимум во время атак враг применял примерно 800 дронов.

Сейчас страна-агрессор Россия производит около 3 тысяч дронов типа "Шахед" в месяц. Такое заявление сделал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что враг вряд ли прячет эти дроны на складах. Эксперт пояснил, что речь идет о выпуске примерно 100 "Шахедов" в день.

Говоря о возможности запуска оккупантами по 1000 дронов во время атак по Украине, Романенко подчеркнул, что такое количество враг может использовать не каждый день. По его словам, на данный момент максимальное количество "Шахедов", которые запускали россияне, составляло 800 единиц.

Видео дня

"Вы же видите, что массированные налеты происходят пять, максимум шесть раз в месяц, а в целом пять раз в месяц. И они идут все равно даже не по 1000. Максимальное количество было 800 с копейками "Шахедов", один раз. Затем максимальное количество колебалось от 300 до 600. То есть 1000 "Шахедов" – это пока в российских мечтах", – констатировал Романенко.

Российское вооружение: другие новости

Издание Forbes недавно писало, что Россия разворачивает новые беспилотные катера на реке Днепр. Речь идет о дронах Sirius-82, которые способны нести и устанавливать две якорные речные мины, а также перевозить груз.

Между тем Defense Express сообщает, что РФ развивает собственную экосистему БПЛА с реактивным ударным дроном. Оккупанты создают ударный дрон, скорость которого составит более 500 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: