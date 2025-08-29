Россия уже давно не прибегала к ядерному шантажу, но все изменится, когда агрессор снова почувствует свою слабость.

Новая украинская ракета "Фламинго" потенциально может стать очень большой проблемой для России. Если удары этих ракет действительно нанесут агрессору много вреда, Кремль может возобновить угрозы применения ядерного оружия, пишет французское издание Le Point.

Авторы публикации анализируют технические характеристики ракеты, которую они считают идеальным (как для Украины) сочетанием мощности и дешевизны, хоть и при ограниченной точности.

"За цену одной американской ракеты Tomahawk можно приобрести пять "Фламинго", хоть и чуть менее точных, но вдвое более мощных и с большей дальностью полета", - отмечают журналисты.

Несмотря на то, что до сих пор Украина была достаточно ограниченной в средствах для ударов по глубокому российскому тылу, ракеты "Фламинго" могут значительно повысить эффективность украинской кампании ударов по российским НПЗ, военным заводам и логистическим узлам. До сих пор этим объектам угрожали только относительно маломощные беспилотники.

По мнению авторов публикации, Россия отреагирует на применение ракет "Фламинго" не только попытками усилить собственную противовоздушную оборону, но и ударами по украинским производственным центрам и пропагандистскими заявлениями об украинском "терроризме". Но есть потенциально и большая опасность.

"Ядерные угрозы неизбежно вернутся в дискуссию. Теоретически, согласно российской доктрине, массированный удар обычными средствами может оправдать применение ядерного оружия. Однако, непонятно, где будет переломный момент для принятия решения о его использовании, особенно учитывая, что эта атака [ракетами "Фламинго"] будет не массированной и внезапной, а постепенной, как "варка лягушки", - пишет Le Point.

Ракета "Фламинго": что нужно знать

Как писал УНИАН, в августе стало известно, что Украина наладила собственное производство новой крылатой ракеты "Фламинго", которая значительно превосходит по характеристикам уже имеющуюся ракету "Длинный Нептун". Заявляется, что "Фламинго" способна бить на расстояние в 3 тыс км со скоростью до 950 км в час. Масса боевой части - 1 тонна, что на самом деле достаточно много.

По имеющейся информации, Украина способна производить до 50 таких ракет в месяц, а со временем - значительно больше.

По словам аналитиков, если эта ракета не окажется распиаренной пустышкой, она действительно может значительно изменить баланс сил в войне в пользу Украины.

