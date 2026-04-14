В Украине 'засветили' новую ракету: вероятно, это усиление для ЗРК 'Оса-АКМ', - СМИ

По своим внешним признакам она практически идентична советским изделиям серии 9М33.

В Украине представили новую зенитную управляемую ракету, которая, вероятно, станет "вторым дыханием" для советских комплексов "Оса-АКМ". Об этом сообщает"Милитарный", ссылаясь на анализ кадров из поздравления Президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Оружейника.

Во время торжеств в видео попали фрагменты неизвестной ракеты, которая по своим внешним признакам почти идентична советским образцам.

Как отмечается в материале, на кадрах четко видны характерные задние рули, общая форма и направляющая для запуска, которые очень напоминают конструкцию ЗРК "Оса".

"На обнародованных материалах есть несколько фрагментов с ракетой, которая внешне похожа на советские ракеты серии 9М33, в частности 9М33М3", – пишет СМИ.

По имеющимся данным, штатная ракета этого типа (9М33М3) имеет массу более 126 кг и способна поражать цели на расстоянии до 10 000 метров.

На данный момент точно неизвестно, является ли эта ракета полной копией советских образцов на новой элементной базе или это глубокая модернизация. Однако появление собственного производства таких боеприпасов является критически важным, отмечает издание.

Известно, что комплексы "Оса-АКМ" чрезвычайно эффективно проявили себя в 2022 году, сбивая российские дроны и крылатые ракеты, но со временем запасы советских ракет для них начали иссякать.

Добавим, что Украина уже имеет собственные баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 500 км и прорывать российские системы противовоздушной обороны.

"У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает", – отметили аналитики, комментируя информацию депутата Федора Вениславского о выводе украинского ракетоносителя в космос.

