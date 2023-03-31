Европейский союз готов "нарушить табу", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, которое поставило на карту национальное выживание украинцев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борель в большом комментарии для Der Standard.
"Чтобы защитить себя и дать отпор российскому агрессору, Украине нужна не только политическая и финансовая поддержка. Прежде всего, ей нужны пушки и боеприпасы, так как пушки бесполезны без снарядов", – заявил главный дипломат ЕС.
Он отметил, что Россия располагает значительно большими запасами снарядов, чем Украина, и за эту разницу украинцы платят своими жизнями. По мнению Борреля, поддерживая идею защиты украинского суверенитета, ЕС не может не дать Украине средства для достижения этой цели.
"ЕС показал, что понимает, о чем идет речь. И что в случае необходимости он готов нарушить табу. Год назад мы впервые профинансировали доставку смертоносной военной техники в страну, подвергшуюся нападению. Потом осенью мы начали тренировать украинских солдат под флагом ЕС на нашей земле. И теперь мы делаем еще один большой шаг: мы работаем вместе, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так отчаянно нуждается", – заявил дипломат.
Поставка миллиона снарядов Украине
На прошлой неделе европейские лидеры одобрили предложение по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение года. В рамках этого решения ЕС профинансирует поставки снарядов из имеющихся запасов, закупку новых боеприпасов и расширение производственных мощностей для их изготовления.
Ряд стран уже анонсировали планы резко увеличить производство и поставки снарядов в Украину. С такими заявлениями в частности выступили Польша, Франция и Словакия. США, которые поставляют Украине военную помощь независимо от ЕС, тоже начали наращивать выпуск снарядов.
Впрочем, решение о масштабных закупках снарядов для Украины поддержали не все страны ЕС. Против в частности выступили Венгрия и Болгария. Причем Болгария обещает поставить снаряды посредникам, а уже те передадут их Украине.