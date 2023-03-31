В ЕС понимают, что оборона от России для Украины стала вопросом выживания как нации.

Европейский союз готов "нарушить табу", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, которое поставило на карту национальное выживание украинцев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борель в большом комментарии для Der Standard.

"Чтобы защитить себя и дать отпор российскому агрессору, Украине нужна не только политическая и финансовая поддержка. Прежде всего, ей нужны пушки и боеприпасы, так как пушки бесполезны без снарядов", – заявил главный дипломат ЕС.

Он отметил, что Россия располагает значительно большими запасами снарядов, чем Украина, и за эту разницу украинцы платят своими жизнями. По мнению Борреля, поддерживая идею защиты украинского суверенитета, ЕС не может не дать Украине средства для достижения этой цели.

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"ЕС показал, что понимает, о чем идет речь. И что в случае необходимости он готов нарушить табу. Год назад мы впервые профинансировали доставку смертоносной военной техники в страну, подвергшуюся нападению. Потом осенью мы начали тренировать украинских солдат под флагом ЕС на нашей земле. И теперь мы делаем еще один большой шаг: мы работаем вместе, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в которых она так отчаянно нуждается", – заявил дипломат.

Поставка миллиона снарядов Украине

На прошлой неделе европейские лидеры одобрили предложение по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение года. В рамках этого решения ЕС профинансирует поставки снарядов из имеющихся запасов, закупку новых боеприпасов и расширение производственных мощностей для их изготовления.

Ряд стран уже анонсировали планы резко увеличить производство и поставки снарядов в Украину. С такими заявлениями в частности выступили Польша, Франция и Словакия. США, которые поставляют Украине военную помощь независимо от ЕС, тоже начали наращивать выпуск снарядов.

Впрочем, решение о масштабных закупках снарядов для Украины поддержали не все страны ЕС. Против в частности выступили Венгрия и Болгария. Причем Болгария обещает поставить снаряды посредникам, а уже те передадут их Украине.

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