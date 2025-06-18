'Они сходят с ума': агент люксовых туров раскрыла самые странные прихоти миллиардеров

При этом девушка отмечает, что богачи очень радуются мелочным скидкам, которые иногда дают после недель переговоров.

29-летняя тревел-блогер Оливия Ферни из Канады превратила роскошные путешествия в шоу на TikTok - и миллионы пользователей не могут оторвать глаз.

Как рассказывает Daily Mail, девушка бронирует частные джеты, люксовые отели и эксклюзивные приключения для самых богатых людей мира. Но ее клиенты - это не только большие чеки, но и гигантские прихоти.

Среди самых абсурдных требований: перевозка омаров через острова, ссоры из-за марки воды в мини-баре и истерики из-за недостатка телевизоров в доме за 100 000 долларов.

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"Они сходят с ума из-за воды Saratoga", - смеется Ферни. "Одна хотела соляную пещеру с кристаллами в отеле в Майами".

Несмотря на то, что клиенты легко тратят сотни тысяч на путешествия, большинство из них - заядлые охотники за скидками. "Они радуются, когда экономят 300 долларов на номере без права на возврат", - говорит она. Но такая экономия часто оборачивается многонедельными переговорами с отелями.

Оливия не сопровождает клиентов, но постоянно в движении между Дубаем, Лос-Анджелесом и Мальдивами. Ее TikTok-аккаунт @travelwithlivii собрал более 72 000 подписчиков благодаря абсурдным звонкам клиентов - от драмы из-за безглютенового хлеба до мобильного телефона в спальном мешке.

Несмотря на все, она защищает своих клиентов: "Они не монстры. Некоторые звонят среди ночи, извиняются за девять мартини и ссору из-за подушки".

И хотя Ферни ежедневно имеет дело с роскошью, она сама выбирает спокойные места - Юта, Новый Орлеан. "Я не хочу в отель-коробку в Дубае, где требуют козьего молока от самого Иисуса".

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