По словам Рыженко, минирование заблокирует проход по проливу, а найти и обезвредить взрывные устройства достаточно трудно.

Угрозы Ирана заблокировать Ормузский пролив, важный судоходный маршрут, по которому проходит более 30% мировой торговли нефтью, вполне осуществимы. Для этого Иран может использовать морские мины, военную авиацию и так называемый спуфинг, рассказал Radio NV капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном, имеет ширину 55-95 км и длину 200 км. Как пояснил специалист, по площади это приблизительно такая же территория, как север Черного моря - от дельты Дуная до Крымского полуострова.

"То есть, это огромная морская акватория, по ней идет большое количество танкеров в Персидский залив... По оценке, 30-40% добычи нефти в мире как раз поставляется через Ормузский пролив в страны Запада, США. То есть, это действительно очень серьезный путь поставки нефтепродуктов", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, Иран уже неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив, но в полном объеме ни разу это не делал. В то же время, подчеркнул Рыженко, определенные инциденты там были неоднократно, связанные в частности с провокациями, которые совершали иранские самолеты, "агрессивно" летали над судами, кораблями других стран.

"Были случаи, когда иранские самолеты агрессивно пролетали над американскими кораблями. Такие провокационные маневры завершились тем, что в 1989 году Соединенными Штатами был ошибочно сбит гражданский иранский самолет", - рассказал Рыженко.

Как рассказал Рыженко, также иранцы неоднократно минировали Ормузский пролив. Например, в 1988 году американский эсминец наткнулся на такую мину - произошел взрыв, после чего США нанесли удары по двум иранским кораблям.

Эксперт пояснил, что Ормузский пролив неглубокий (от 25 до 250 метров), что способствует использованию минного оружия, которое будет "работать" на всю ширину пролива. То есть в любой точке можно поставить донную или якорную мину, а взрыв одной такой единицы приведет к серьезным последствиям. По словам Рыженко, минирование заблокирует проход по проливу, а найти и обезвредить взрывные устройства достаточно трудно, потому что такая операция предусматривает длительное присутствие, например тральщиков, в этом районе. В то же время иранцы могут противодействовать разминированию с побережья.

"Еще одна позиция - угроза с воздуха. Иран имеет большую воздушную компоненту. У них есть ударные самолеты, крылатые ракеты и баллистика. Расстояние, опять же, небольшое - максимум 100 км... Кроме того, Иран имеет много дронов-камикадзе, против которых танкеры не имеют никакой защиты. Попадание такого дрона будет иметь фатальные последствия, которые завершатся блокировкой пролива, экологической катастрофой и т.д.", - рассказал военный.

Он также обратил внимание на тот факт, что на днях в Ормузском проливе произошла крупная авария - из-за навигационной ошибки не разошлись два танкера, один из которых теневого флота, другой - принадлежит греческой компании.

Рыженко акцентирует на том факте, что в указанном районе очень активно используется так называемый спуфинг (подмена навигационных координат), во время которого происходит незаконная маскировка соответствующих данных о месте нахождения судна.

"То есть в системы навигации передается ложное положение судна и это может привести к тому, что эта система без надлежащего контроля человека может выбрать неверный курс, что приведет к столкновению с другим судном. Возможно именно это и произошло с греческим судном... Кстати, спуфинг - методика, которую РФ активно использует в Черном и Балтийском морях, а сейчас есть и в Ормузском проливе", - пояснил эксперт.

Он не исключает, что эту технологию и саму идею Россия могла передать Ирану.

"Это достаточно дешевый путь для того, чтобы как минимум дестабилизировать навигацию через пролив. Это не боевой путь, но последствия могут быть аналогичными... То есть, угроза действительно есть", - подчеркнул эксперт.

Угрозы для Ормузского пролива

Как писал УНИАН, конфликт между Ираном и Израилем обеспокоил специалистов из-за рисков для ключевых морских путей на Ближнем Востоке. Этот регион жизненно важен для мировых поставок нефти. Ормузский пролив - водный путь, где Иран имеет огромное влияние, обрабатывает около четверти мировой торговли нефтью и является одной из главных проблем.

По мнению аналитиков, если Иран перекроет поставки нефти через пролив и ударит по региональной нефтяной инфраструктуре или военным объектам США, это приведет к росту цен на нефтепродукты.

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