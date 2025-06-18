США никогда не будут поддерживать Украину настолько, насколько она в этом нуждается, считает Фаркас.

США никогда не поддерживали Украину в той мере, в которой она в этом нуждается, поэтому вероятное дальнейшее сокращение помощи не означает, что Украина потерпит поражение, а это означает, что Украина будет бороться меньшим количеством средств. Об этом бывшая чиновница Министерства обороны США в администрации 44-го президента Барака Обамы, а ныне директор Института Маккейна доктор Эвелин Фаркас сказала в интервью Радио Свобода.

"Не поддерживать Украину в той мере, в которой она в этом нуждается, было фактически тем, что Соединенные Штаты, к сожалению, делали с начала войны в 2014 году. И я говорю это как человек, который был в администрации Обамы. Я выступала за предоставление большей помощи. Мы никогда не давали Украине всего, в чем она нуждалась, поэтому это было бы просто продолжением нынешней не декларируемой политики, а политики де-факто", - отметила она.

Поэтому, по ее словам, сегодняшнее вероятное сокращение помощи, о котором ранее объявлял министр обороны США Пит Гегсет, "не означает, что Украина потерпит поражение, это означает, что Украина будет бороться, имея меньше средств".

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"К сожалению, если ничего не изменится, то Украине придется продолжать воевать до того дня, когда что-то изменится. Это что-то может заключаться в том, что Россия будет слишком слабой, чтобы продолжать. Это время больше на стороне Украины, чем на стороне России", - сказала Фаркас.

Она предполагает, что может так случиться, что европейцы наконец согласятся ввести войска в Украину вне зоны досягаемости российского оружия, чтобы помочь обеспечить логистическую и разведывательную поддержку, что они будут активнее участвовать в военном плане, "чтобы убедиться, что Украина сможет победить".

"Есть много других вещей, которые могут произойти. Но самое большое, что могло бы изменить все, - это если Соединенные Штаты используют всю силу нашей военной помощи, наших экономических санкций и дипломатической силы для достижения решения, которое будет выгодным для Украины, европейской стабильности и международного сообщества", - добавила бывшая чиновница Пентагона.

США сокращают военную помощь Украине

Как сообщал ранее УНИАН, недавно глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США сокращают бюджет на поставки оружия Украине в 2026 году. По его словам, нынешняя администрация США "имеет совсем другой взгляд на этот конфликт" и считает, "что мирное урегулирование путем переговоров будет в интересах обеих сторон" и в интересах самих Соединенных Штатов, "особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру".

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил уверенность, что США сократят свою военную поддержку как Украины, так и Европы в целом. По его мнению, нужно "с этим смириться" и смотреть, насколько сильно уменьшится поддержка Украины и смогут ли европейцы ее компенсировать.

Эксперты отметили, что после того, как США перестанут помогать Украине, серьезной проблемой станет обеспечение ПВО. По мнению главного редактора военного портала Defense Express Олега Каткова, адекватной альтернативы американским ЗРК в условиях войны нет и ни одна система, которую производит Европа, не заменит полноценно американский комплекс Patriot.

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