По словам Владислава Волошина, для захвата города россиянам придется пройти большой путь.

Для того, чтобы высадиться на побережье Одессы и захватить город, врагу нужно иметь значительное количество сил и средств. Сейчас у российских оккупантов таких возможностей нет, однако Силы обороны ведут подготовку к различным сценариям развития событий. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин для "Укринформа".

"Как заявлял наш Президент, военно-политическое руководство России никогда не скрывало, что в сферу их геополитических интересов входит и Одесса, и весь юг Украины. Однако, по данным нашей разведки, чтобы врагу провести подобную операцию по высадке на побережье где-то возле Одессы и захвата Одессы, нужно собрать очень серьезные силы и средства. Сейчас мы таких не видим", - подчеркнул он.

По словам Волошина, в случае планов врага захватить Одессу сухопутным путем, ему нужно сначала форсировать Днепр, захватить такие города, как Херсон, Николаев, а после этого уже двигаться на Одессу, поэтому это достаточно большое расстояние.

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"Вы же видите, сколько противник пытается захватить такой небольшой город, как Часов Яр, где 30 000 населения было перед российско-украинской войной. Или, например, такой город, как Торецк. Поэтому захват Одессы - это лишь их большие мечты и российское ИПСО, которое рассказывает, что враг в силах это сделать", - объяснил представитель Сил обороны юга.

Он добавил, что Одесса каждый день страдает от "Шахедов" и баллистики, но держит оборону, имеет хорошие укрепления, а ВСУ готовятся к любому сценарию.

"Что касается высадки, то мы тоже понимаем и знаем об этой угрозе, поэтому побережье у нас против этой десантной операции оборудовано, имеет определенные полосы защиты для этого: и средства защиты, и огневые средства, и инженерно-фортификационные сооружения. Поэтому мы этого не исключаем, ведь враг довольно коварный и может со всех сторон проводить наступление. И даже с запада, где стоит контингент российских войск в Приднестровье. Мы также особое внимание уделяем этому направлению", - заверил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о целях россиян в Донецкой и Сумской областях. По его словам, наступление РФ в Донецкой области пойдет для прорыва к админгранице с Днепропетровской областью. Если говорить о Сумской области, то там враг имеет две тактические цели.

"Первое - перерезать дорогу Юнаковка-Суджа, которая сделала бы невозможным логистику наших подразделений, которые все еще находятся в Курской области. И вторая задача - это подойти к Сумам на ближайшую дистанцию, с которой можно было бы кошмарить город. А поскольку Сумы находятся в 35 километрах от границы. То даже продвижение на 5-10 километров - это уже существенно в этих условиях. И они выходят на позиции, с которых они смогут обстреливать Сумы из реактивных систем залпового огня", - пояснил Жирохов.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне пытаются взять в кольцо Константиновку, идут ожесточенные бои. Он отметил, что именно там сейчас идут самые ожесточенные бои. Однако майор заверил, что Силы обороны Украины прилагают усилия, чтобы остановить врага.

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