По состоянию на май Ford F-Series продемонстрировал прирост продаж на 16% / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Новый рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в 2025 году подтвердил доминирование модели Ford F-Series, тогда как Tesla Model Y потеряла позиции и занимает лишь девятое место. Об этом сообщает специализированный портал Focus2Move.

По состоянию на май этого года Ford F-Series продемонстрировал прирост продаж на 16%, тогда как показатели Chevrolet Silverado и Toyota RAV4, которые занимают вторую и третью позиции в рейтинге, несколько снизились. Замыкает десятку лидеров автомобиль Honda Civic.

ТОП-10 самых популярных машин в США:

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  • Ford F-Series (+16%);
  • Chevrolet Silverado (-10.5%);
  • Toyota RAV4 (-4.4%);
  • Honda CR-V (+17.6%);
  • Chevrolet Equinox (+46,4%);
  • Ram Pick-Up (-7,8%);
  • GMC Sierra (+36,5%);
  • Toyota Camry (-0,5%);
  • Tesla Model Y (-34,5%);
  • Honda Civic (+0.4%).

Автомобили из США - что интересного

Ранее специалисты выяснили, что средний возраст американских машин с пробегом, которые в прошлом месяце пополнили отечественный автопарк, составил 5,8 года. Всего в мае украинцы приобрели почти 4,3 тысячи подержанных легковушек, которые ввезли из США. Самой популярной моделью оказалась Tesla Model Y, а сразу за ней следуют Tesla Model 3 и Ford Escape.

А еще ранее стало известно, что самым популярным автомобильным брендом среди американских богачей является Tesla. Также в рейтинг неожиданно попал Ford. Замыкает десятку лидеров довольно знаменитый в Америке производитель электромобилей Rivian.

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