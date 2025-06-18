Компания Ford Motor Company начала выпускать автомобиль Ford F-Series еще в 1948 году.

Новый рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в 2025 году подтвердил доминирование модели Ford F-Series, тогда как Tesla Model Y потеряла позиции и занимает лишь девятое место. Об этом сообщает специализированный портал Focus2Move.

По состоянию на май этого года Ford F-Series продемонстрировал прирост продаж на 16%, тогда как показатели Chevrolet Silverado и Toyota RAV4, которые занимают вторую и третью позиции в рейтинге, несколько снизились. Замыкает десятку лидеров автомобиль Honda Civic.

ТОП-10 самых популярных машин в США:

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Ford F-Series (+16%);

Chevrolet Silverado (-10.5%);

Toyota RAV4 (-4.4%);

Honda CR-V (+17.6%);

Chevrolet Equinox (+46,4%);

Ram Pick-Up (-7,8%);

GMC Sierra (+36,5%);

Toyota Camry (-0,5%);

Tesla Model Y (-34,5%);

Honda Civic (+0.4%).

Автомобили из США - что интересного

Ранее специалисты выяснили, что средний возраст американских машин с пробегом, которые в прошлом месяце пополнили отечественный автопарк, составил 5,8 года. Всего в мае украинцы приобрели почти 4,3 тысячи подержанных легковушек, которые ввезли из США. Самой популярной моделью оказалась Tesla Model Y, а сразу за ней следуют Tesla Model 3 и Ford Escape.

А еще ранее стало известно, что самым популярным автомобильным брендом среди американских богачей является Tesla. Также в рейтинг неожиданно попал Ford. Замыкает десятку лидеров довольно знаменитый в Америке производитель электромобилей Rivian.

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