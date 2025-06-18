Чтобы избежать резкого подорожания определенных сортов, поставщики рассчитывают среднее подорожание на все виды хлеба.

В сети АТБ прогнозируют, что во второй половине 2025 года подорожают все сорта хлеба. В частности ржаной - вырастет в цене на около 15%. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Производители прогнозируют подорожание хлеба на 20% за второе полугодие. По информации поставщиков, из-за дефицита ржи возможно повышение цены на ржаные хлеба на 15%", - сообщили в торговой сети на запрос УНИАН.

При этом, в "АТБ" отмечают, что к концу года цены вырастут на все сорта хлеба.

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"Чтобы избежать резкого подорожания определенных сортов, поставщики рассчитывают среднее подорожание на все виды хлеба. На сегодня это ориентировочно 5%", - добавляют в пресс-службе.

Эксперты отмечают, что цены на хлеб будут расти в связи с нехваткой сырья. Особенно сложная ситуация в Украине с предложением ржи, что влечет за собой подорожание муки.

"Украинская рожь фактически закончилась. Несколько хлебозаводов еще работают на импортной ржаной муке и все. Цена на рожь выросла в 2,5 раза за год. И, соответственно, выросла цена на ржаную муку", - объясняет директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

При этом, по мнению эксперта, рост цен на на ржаной и ржано-пшеничный хлеб еще не достиг предела.

"Если мука является основным видом сырья, то это тянет за собой всю себестоимость. Рост будет еще минимум год", - добавляет он.

Цены на хлеб в Украине - последние новости

В Украине наблюдается большой дефицит ржи, что может привести к росту цен на отдельные виды хлеба. В частности, речь идет о ржаном и ржано-пшеничном хлебе, которые занимают до 20% рынка.

Ранее глава Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко рассказал, что цены на хлеб в Украине могут вырасти на 20% до конца 2025 года. По его словам, стоимость хлеба будет расти из-за подорожания муки, дрожжей, сахара, а также роста расходов на электроэнергию, логистику и увеличения зарплат.

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