Инна отметила, что команда певца переживала разные моменты.

Недавний скандальный концерт Верки Сердючки в Киеве, на котором артист пел на русском языке свои известные хиты, до сих пор обсуждают в сети. Но на днях сценическая "мама" певца - Инна Белоконь - впервые публично прокомментировала выступление команды.

По словам актрисы, каждый человек имеет право высказаться по этому поводу и написать свое возмущение. Однако Инна подчеркнула, что она на стороне "разума".

"Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые и пережили! Обожаю умных и адекватных", - написала актриса и опубликовала совместное фото с Андреем Данилко.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики разделились во взглядах на ситуацию. Одни поддержали слова Белоконь в комментариях:

"Лучшие, не обращайте внимания"

"Адекватных людей больше! Продолжайте творить для нас! Мы вас любим".

Однако других пользователей возмутило выступление артиста, который пел на русском языке в то время, когда продолжается полномашстабная война в Украине.

"Толеровать язык танков - это дно"

"Давайте уже на украинский язык песни переводите".

Что известно о скандальном концерте Верки Сердючки

13 июня Верка Сердючка выступала с концертом, на котором спела известные хиты на русском языке. В сети сразу распространились эти видео, после чего многие украинцы возмутились и подали жалобу на певца.

Напомним, ранее известная блогерша Елена Мандзюк отреагировала на выступление Верки Сердючки, которая пела на русском.

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