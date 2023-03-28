В стране происходит крупнейшее перевооружение сухопутных войск в новейшей истории.

Болгария, которая отказывается от прямой военной помощи Киеву и участия в совместной закупке миллиона снарядов, проводимой ЕС, вероятно, передаст Украине большое количество боеприпасов через посредников. Об этом заявил бывший министр обороны Бойко Ноев в интервью bTV .

Ранее в этом месяце, как сообщают болгарские медиа, временное правительство приняло решение передать государственному военному заводу "ВМЗ-Сопот" старые боеприпасы стоимостью около 350 млн болгарский Львов (около 180 миллионов евро). В течение следующих трех лет государство должно получить аналогичное количество новых боеприпасов, согласно решению правительства. Такую схему объясняют необходимостью обновления запасов.

В то же время Бойко Ноев отмечает, что это "крупнейшее перевооружение сухопутных войск Болгарии в новейшей истории". Он убежден, что сотни тысяч боеприпасов будут проданы "ВМЗ" через посредников Украины.

Видео дня

"Старое болгарское вооружение, скорее всего, едет в Украину. Вероятно, будет продаваться через посредников", - сказал Ноев.

По его словам, такое количество оружия может переломить ход войны на отдельных участках украинского фронта.

На прошлой неделе президент страны Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в совместном заказе боеприпасов для Украины в рамках проекта европейских стран по закупке 1 миллиона снарядов. Ноев отмечает, что это его публичное заявление противоречит позиции правительства относительно помощи Украине.

"Я не уверен, был ли он точным в этом случае. Он не является монархом и не имеет полномочий выражать суверенитет государства. Болгария является парламентской республикой, а сувереном является Национальное собрание. С этой точки зрения, Совет министров говорит, что парламент должен продолжать принимать все меры для дальнейшей военной и военно-технической поддержки Украины", – добавил он.

Поставка боеприпасов Украине через посредников позволит Радеву продолжать публично утверждать, что помощь Киеву не оказывается.

Война в Украине и военная помощь - позиция Болгарии

На протяжении более года полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, София отказывается от значительных прямых поставок военной помощи Киеву. Против такой помощи выступали, в частности, полсотни болгарских парламентариев. Они требовали признать такую помощь неконституционной, но Конституционный суд страны принял решение не в их пользу. Кроме этого, публично страна выступает за переговоры между Украиной и Россией – последний такой призыв прозвучал накануне из-за угроз Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

У болгарская армия есть запасы боеприпасов советского образца, которые нужны украинской армии, советские танки, гаубицы, гранатометы, реактивные системы залпового огня и тому подобное. Но когда летом Украина обратилась в Болгарию о поставках советских танков, страна отказала в поставках.

В то же время исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов утверждал, что страна тайно передала Украине 4200 тонн оружия в первые месяцы войны. А по информации СМИ, за последние два года Болгария передала Украине вооружение на сумму более 1 млрд долларов, поставки происходили через посредников. Кроме этого, Болгария берет на ремонт украинскую военную технику.

Вас также могут заинтересовать новости: