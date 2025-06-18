Но, как говорит Сэм Альтман, сейчас роботы - это очень тяжелая инженерная задача.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман увлечён темой роботов и верит, что уже через 5-10 лет роботы-гуманоиды будут свободно ходить по улицам и управлять автомобилями.

Такими мыслями он поделился в подкасте своего брата Джека Альтмана -Uncapped with Jack Altman. По его словам, сейчас такие роботы - очень сложная инженерная задача.

Он вспомнил, как в OpenAI проводили эксперименты с робо-рукой, но так и не смогли добиться чего-то значимого, потому что устройство всё время ломалось, а симуляция работала невпопад.

Видео дня

Но это не значит, что его мечта неисполнима. По словам Альтмана, всё движется к тому, что через 5-10 лет улицы будут заполнены автономными роботами-гуманоидами с искусственным интеллектом.

Тут встаёт другой вопрос: как к этому привыкнуть людям? Одно дело ChatGPT, который хоть и делает вещи, которые ещё 5 лет назад посчитали бы чудом, это всё ещё программа. Сэм Альтман считает, что роботы, заполнившие улицы, будут ощущаться не только инопланетной расой, но, главное, будущим:

"Это будет ощущаться настоящим будущим, в отличие от ChatGPT. Насколько крутым бы ни был ChatGPT, он всё ещё заперт в компьютере, это форм-фактор прошлого".

Ранее Сэм Альтман рассказал, что Meta пыталась переманить разработчиков ChatGPT за 100 миллионов долларов. Но, по словам Альтмана, никто из OpenAI не согласился.

Вас также могут заинтересовать новости: