Президент Еврокомиссии считает, что нынешний "потолок цен" на российскую нефть выполняет свою функцию.

Европейский союз отложил принятие решения о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что предложение о снижении "потолка" цен на российскую нефть было включено в 18-й пакет санкций против России, который недавно представила Еврокомиссия.

Вместе с тем, журналисты констатируют, что недавний рост цен на нефть усложнил достижение консенсуса стран-членов блока по этому вопросу.

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По этой же причине не настаивает на немедленном снижении регулируемой цены на российскую нефть и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Противники немедленного снижения "потолка цен" на российскую нефть считают, что, в условиях повышения мировых цен на "черное золото", Россия и так будет терять экспортные доходы.

"В последние дни мы видим, что цена выросла, поэтому верхний предел цены на нефть выполняет свою функцию. На данный момент нет большого давления на снижение верхнего предела цены на нефть", - сказала фон дер Ляйен в кулуарах встречи G7, где обсуждалось это предложение.

Санкции ЕС против России - последние новости

16 июня стало известно, что снижение регулируемой цены на российскую нефть оказалось под угрозой. По данным СМИ, страны-члены блока не могут договориться по этому вопросу без поддержки США.

Как известно, Еврокомиссия предложила снизить регулируемую цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Большинство стран "Большой семерки" готовы поддержать ограничения. Однако США выступают категорически против, что снизит эффективность "потолка цен".

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