Абсурдные требования от российских захватчиков раздаются почти каждый день, заявили в ведомстве.

Российская Федерация демонстрирует полную неадекватность, когда заявляет о требовании уничтожения всех видов вооружения, предоставленных Украине странами Запада. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил в сети X.

"Российские чиновники выдвигают новые абсурдные требования почти каждый день. Полная неадекватность. Москва показывает полное пренебрежение к усилиям Соединенных Штатов по прекращению войны", - подчеркнул Тихий.

Таким образом спикер прокомментировал новое заявление от чиновников страны-агрессора, что частью любого соглашения о прекращении огня должно стать уничтожение всех вооружений, которые Украина получила от стран Запада.

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Требования России к Украине

Как сообщал УНИАН, заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко недавно выступил с наглым заявлением о том, что все переданные Украине вооружения от стран Запада должны быть уничтожены. По его словам, "безумное накачивание Украины вооружениями" якобы угрожает и самим западным странам, поскольку это оружие трудно контролировать.

Также Россия, которая не демонстрирует никакого желания прекращать полномасштабную войну против Украины, требует международного признания принадлежности к России оккупированных украинских территорий - Крыма, Севастополя, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Также захватчики требуют, чтобы Украина не вступала в НАТО и получила внеблоковый статус.

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