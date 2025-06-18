Премьер-министр Индии сказал об этом в разговоре с президентом США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отрицает, что прекращение огня между Индией и Пакистаном произошло при посредничестве США. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, в мае Трамп заявлял, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня благодаря переговорам, проведенным при посредничестве США, и что военные действия прекратились после того, как глава Белого дома призвал страны сосредоточиться на торговле, а не на войне.

В материале говорится, что во вторник Трамп и Моди на полях саммита G7 в Канаде смогли провести телефонный разговор впервые после того, как произошел конфликт между Индией и Пакистаном.

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"Премьер-министр Моди четко заявил президенту Трампу, что в течение этого периода не было никаких разговоров на такие темы, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном. Переговоры о прекращении военных действий состоялись непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана. Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия не соглашалась на посредничество в прошлом и никогда этого не будет делать", - цитирует издание министра иностранных дел Индии Викрама Мисри.

По его словам, Моди и Трамп должны были провести встречу на полях саммита G7, но из-за ситуации на Ближнем Востоке президент США покинул мероприятие раньше времени. Глава МИД Индии также сообщил, что Трамп предлагал Моди посетить США после визита в Канаду, но индийский лидер отказался это сделать из-за заранее согласованного графика. Вместо этого Моди пригласил Трампа в Индию на саммит лидеров группы QUAD, и глава Белого дома это приглашение принял.

Конфликт между Индией и Пакистаном: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Индия заявила о начале военной операции "Синдор", которая стала ответом на теракт в долине Байсаран, в результате которого погибли 26 человек. В заявлении отмечалось, что военные наносят удар по "террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировали и направляли террористические атаки против Индии".

10 мая 2025 года Пакистан объявил о масштабном военном наступ лении на Индию. Пакистанские военные сообщили, что перед этим Индия выпустила ракеты по трем авиабазам, включая одну недалеко от столицы Исламабада, но пакистанские ПВО сбили большинство из них. По словам, министра информации Пакистана, военная операция получила название "Операция Баньянун Марсус". Этот термин взят из Корана и означает крепкую, единую структуру.

Уже в этот же день Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Как заявил президент США Трамп, это произошло при посредничестве Вашингтона. "После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума", - написал он тогда.

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