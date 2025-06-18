Эрик признался, что у него отказала уже одна рука.

Американский актер Эрик Дэйн, который известен по сериалам "Все женщины - ведьмы" и "Эйфория", сообщил об ухудшении состояния здоровья. В апреле этого года мужчина рассказывал, что врачи диагностировали ему боковой амиотрофический склероз. А сейчас эта неизлечимая болезнь начала прогрессировать.

В интервью Good Morning America Эрик признался, что его правая рука уже не функционирует. 53-летний актер чувствует, что тоже самое может случиться и с левой рукой.

"Мне кажется, еще несколько месяцев - и я уже не смогу пользоваться левой рукой", - отметил Дэйн.

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Он также добавил, что волнуется из-за возможной потери подвижности ног. Однако сейчас его очень поддерживает экс-супруга Ребекка Гейгарт, которая постоянно на связи.

"Я разговариваю с ней каждый день. Нам удалось стать лучшими друзьями и лучшими родителями. И она, пожалуй, мой самый большой союзник и самая преданная поддержка. Я полагаюсь на нее. На самом деле, в конце дня, все, чего я хочу - это проводить время со своей семьей и немного работать, если смогу. Я не верю, что это конец моей истории. В глубине души я просто не чувствую, что это мой финал", - признался артист.

Что известно об Эрике Дэйне

Эрик начал заниматься актерством еще в школьные годы. В 1993-м он переехал в Лос-Анджелес, где снялся в нескольких сериалах: "Женаты... и с детьми" и "Розанна". Позже он участвовал в более известных лентах, в частности, "Все женщины - ведьмы", где сыграл Джейсона Дина, и "Эйфория", где Дэйн был Кэлом Джейкобсоном.

Напомним, ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса довела до слез трогательным признанием.

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