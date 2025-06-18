Многие из актуальных вещей уже есть в вашем гардеробе.

Женщины, которые следят за модными новинками, могут заметить - все чаще и чаще в последнее время витрины магазинов пестрят до боли знакомыми фасонами. Да, это именно она - мода 70х годов. Джинсы клеш, большие очки, бахрома, свободный крой… это было актуально 50 лет назад, а теперь требует перезагрузки. Узнайте, какие именно вещи попали в топ, и как их стилизовать, чтобы создать модный образ.

Что было популярно в 70-е в СССР и на Западе

Стоит понимать, что когда мы говорим о стильных вещах и модных тенденциях 70-х годов, речь идет исключительно о западной культуре. Все потому, что мода 70х СССР была, скажем так, понятием теоретическим. Фабрики шили одежду массмаркет из доступных и практичных тканей, никаких кружев, интересных пуговиц или фасонов не было и быть не могло. Любые идеи дизайнеров пресекались сразу, так что, женщины, которые могли одеваться "по моде" и делали это, были женами высокопоставленных чиновников, дипломатов или военных.

Важно понимать - что было в моде в 70-х - то пришло со стороны Запада. Влияние, пусть и с опозданием, но дошло со Советского Союза с определенными корректировками. В Америке тех лет на пике моды были расклешенные джинсы и брюки, сапоги на толстом каблуке и платформе, сарафаны "футляр" и облегающие комбинезоны, а в СССР модные дома презентовали комплекты жакет\юбка из твидовой ткани, платья с юбки макси с этническими орнаментами, а также сарафаны А-силуэта.

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Несмотря на тотальный дефицит модной одежды в Советском Союзе, молодые люди все равно хотели "идти в ногу со временем", поэтому или перешивали доступную одежду сами, адаптируя крой на западный манер, или пользовались услугами фарцовщиков.

Как можно одеваться в стиле 70-х в 2025 году - список трендов

Сейчас, к счастью, позволить себе модную одежду могут практически все - для того чтобы ее приобрести, не обязательно идти в дорогой магазин, можно воспользоваться онлайн-площадками или даже наведаться в секонд-хенд. Но, к счастью, в 2025-м году на модный Олимп возвращается то, что было популярным в моде 70-х, поэтому нужные вещи легко можно найти в шкафу или на антресолях.

Расклешенные штаны и джинсы

Если вам кажется, что такой крой превращает вас в хиппи, это не так, важно просто подобрать модель по фигуре и росту. Брюки и джинсы клеш можно комбинировать с футболками, майками и блузами, укороченными жакетами, дополняя обувью на высоком каблуке или босоножками на низком ходу. Визуально расклешенный крой удлиняет силуэт, подчеркивает талию и стройнит ноги, так что, не стоит недооценивать его.

Платья oversize в стиле "бохо" и не только

Женщины, которым хочется почувствовать себя немного художницей, немного поэтессой, немного "космической" натурой, однозначно положительно оценят стиль бохо. Платья свободного кроя из натуральных тканей, этнические орнаменты, бахрома, "летящие" силуэты - все это олицетворение тех самых "свободных" людей западного мира 70-х годов.

Вы можете попробовать такой образ и для себя, сочетая свободное платье с жилетом или жакетом, множеством бижутерии с камнями и символами. Желательно под такой образ выбирать объемную сумку из мягкой ткани и обувь на низком ходу или небольшом каблуке.

Яркие принты

Огромные желтые лилии на голубом фоне или белые нарциссы на фиолетовом полотне - то, что нам нужно, если хочется следовать модным тенденциям 70-х годов. Выбирайте для себя пестрые ткани, интересные узоры, не бойтесь крупных рисунков и даже "кислотных" оттенков. Главное - сочетать такие вещи с однотонными, то есть, яркое платье с однотонной сумкой или синие джинсы с цветной рубашкой.

Вельвет и замша

Два вида ткани, без которых мода 70х не могла бы существовать, актуальны и теперь. Из вельвета и даже замши производят платья и юбки, сумки и куртки. Так что, не отказывайте себе в удовольствии стать частью мира моды - миксуйте разные текстуры и силуэты, находите свой личный стиль. Если совсем ничего не приходит в голову, попробуйте надеть белую блузу под вельветовую юбку миди с высокой посадкой - это базовое сочетание, которое в любом случае будет смотреться шикарно.

Главный совет - помните, что к созданию любого образа нужно подходить с умом. Времена меняются, а вы остаетесь, так что, сочетайте вещи так, чтобы выглядеть стильно, а не как ожившая модель из прошлого.

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