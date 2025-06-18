Ассоциация юристов Украины обвиняет правоохранительные органы в системном нарушении Конституции

Ассоциация юристов Украины - профессиональная организация, объединяющая 6 тысяч украинских юристов, выступила с публичным обращением к руководителям ГБР, СБУ, БЭБ, Нацполиции, НАБУ и Офиса Генерального прокурора относительно системного нарушения их работниками норм Конституции Украины и Европейской Конвенции по правам человека.

В частности, АПУ отмечает регулярное препятствование со стороны правоохранительных органов в предоставлении адвокатами профессиональной правовой помощи гражданам и бизнесу через незаконные обыски, прослушивание, задержание, изъятие документов и тому подобное.

За последнее время значительное количество адвокатов подвергается преследованиям за их профессиональную деятельность, а превышение правоохранителями их полномочий становится нормой.

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АПУ также обвиняет Офис Генерального прокурора, который должен контролировать деятельность ГБР, СБУ и Нациполиции, в отсутствии реагирования на нарушение ими норм закона.

Юристы заявляют, что такие нарушения идут в разрез с многочисленными международными обязательствами по обеспечению верховенства права и вредят Украине на пути к ее членству в Европейском союзе.

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