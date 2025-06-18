Существует ряд причин, почему американцы покупают так много продуктов.

Когда смотришь на упаковки еды и напитков американских супермаркетах, в первую очередь удивляет, что все вокруг такое огромное.

Сегодня рассмотрим, почему в Америке все настолько больше.

Почему в Америке большие упаковки еды

Одна из главных причин кроется в популярной в США модели "покупай больше - плати меньше". Американцы часто закупаются оптом, чтоб в долгосрочной перспективе сэкономить много денег. Особенно хорошо это прослеживается на примере таких магазинов, какCostco, Sam’s Club.

Видео дня

Этому способствует и развитая культура потребления. Американской культуре свойственно стремление запасаться, чтоб под рукой всегда было все необходимое и в нужном количестве.

Магазины в пригородах и сельской местности бывают очень далеко, а потому закупаться приходится сразу на неделю, а то и две. К тому же у многих большие семьи.

По этой причине у американцев не только большие холодильники и морозилки, но и кладовые помещения в их домах. Это позволяет хранить и замораживать большой объем продуктов.

Последней причиной является маркетинг и психология. Дело в том, что с точки зрения покупателя большая упаковка выглядит выгоднее, чем несколько маленьких. Поэтому люди считают что купив впрок они делают выгодную покупку.

В условиях инфляции бренды следуют двумя путями: либо уменьшают объем при прежней цене, либо сохраняют объем и увеличивают цену. В США предпочитают второй вариант.

Все эти факторы логично объясняют, почему в Америке большие упаковки еды.

В то же время в странах ЕС и Украине чаще встречаются более компактные упаковки. Европейцев больше волнует вопрос климата и переработки мусора, тогда как украинцы обращают внимание на экономию. Небольшие упаковки позволяют разово потратить меньше денег. Однако и у нас есть возможность приобретать товары в магазине большими упаковками, хотя это и не так повсеместно как в США.

Вас также могут заинтересовать новости: