Решение было принято в начале недели главами МИД стран ЕС, теперь его одобрили руководители этих стран.

Лидеры стран Евросоюза одобрили программу совместной закупки боеприпасов для Украины, ранее утвержденную на уровне глав МИД стран-участников. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Совете договоренность о срочной поставке Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", – говорится в сообщении.

Лидеры стран ЕС подчеркнули, что в рамках этой программы Украина получит 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Планируется, что эта поставка не должна причинить ущерб безопасности и оборонной политике самих участников ЕС.

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Поставки боеприпасов в Украину

План поставки Украине 1 миллиона боеприпасов из Европы был утвержден на уровне министров иностранных дел страна содружества в понедельник 20 марта. Эта программа в теории должна стать дополнением, а не заменой уже запланированным поставкам.

При этом Венгрия, которая с самого начала российского вторжения заняла крайне жесткую позицию против военной помощи Украине, отказалась принимать участие в этой программе. Долю Венгрии в общих расходах планируют пустить на другие виды помощи Украине.

Теоретически сорвать планы европейских стран может дефицит артиллерийского пороха, который уже сейчас испытывает Европа. Чтобы решить эту проблему, ЕС намерен выделить дополнительно еще около 500 миллионов евро – на расширение производственных мощностей.

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