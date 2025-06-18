Но, по словам Сэма Альтмана, никто из OpenAI не согласился.

Компания Meta Марка Цукерберга пыталась переманить к себе разработчиков ChatGPT из OpenAI. Каждому из них холдинг предлагал по 100 миллионов долларов только за подписание контракта о работе.

Об этом рассказал сам генеральный директор OpenAI Сэм Альтман своему брату Джеку Альтману в подкасте Uncapped with Jack Altman. Альтман поделился, что Meta считает OpenAI своим главным конкурентом в сфере искусственного интеллекта и он уважает их агрессивную стратегию. Но конкретно это решение с переманиванием ведущих разработчиков он не оценил.

Впрочем, по словам Альтмана, несмотря на то, что Meta предлагала инженерам ChatGPT больше, чем их годовой оклад в OpenAI, никто из "лучших умов" компании не принял предложение.

Видео дня

Альтман считает, что это всё из-за того, что OpenAI удалось создать особую культуру внутри компании, где сотрудники верят, что у них получится создать "суперинтеллект", который не только поможет человечеству, но и обеспечит их финансово:

"У нас компании на первом месте наша миссия, а финансовая награда и всё остальное уже вытекает из этого. Я уважаю Meta, но не считаю, что они хороши в инновациях, в отличие от OpenAI, которая умеет систематически создавать инновации".

Ранее мы рассказывали, что отношения Microsoft и компании-разработчика ChatGPT достигли "точки кипения". Среди спорных вопросов – доля технологического гиганта в коммерческой структуре OpenAI и доступ к ИИ-продуктами.

Вас также могут заинтересовать новости: