'Шок и возмущение в Кремле': The Telegraph узнало, как в РФ восприняли операцию 'Паутина'

После первоначального шока от операции "Паутина", окружение Путина требует объявить войну Украине, но того пока устраивает "СВО".

После операции "Паутина" российские "ястребы" могут усилить давление на Кремль, требуя объявить войну Украине. Они надеются на усиление мобилизации в России, а также хотят обосновать жестокие бомбардировки мирных городов Украины, говорится в статье The Telegraph.

Опрошенные изданием источники в РФ рассказали, что в Кремле царили "шок и возмущение" после ударов украинских дронов по российским стратегическим бомбардировщикам. Некоторые рассказывали журналистам, что восприняли удары, как личную трагедию. Другие потребовали от российского диктора Владимира Путина "объявить войну" Украине вместо там называемого "СВО".

"Среди жесткой националистической элиты России растет убеждение, что Путин зашел недостаточно далеко, что он должен официально объявить войну, набрать еще миллион человек и уничтожить правительство Владимира Зеленского ежедневными ракетными ударами по Киеву", - говорятся в статье.

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Журналисты делают вывод, что российские "ястребы", то есть сторонники ужесточения войны, считают, что официальное объявление войны позволит осуществить эскалацию - ежедневные удары межконтинентальными ракетами и, возможно, применение тактического ядерного оружия. Также они рассчитывают на массовую мобилизацию, в рамках которой Россия может призвать до 2 млн резервистов.

The Telegraph спросил у своих инсайдеров, может операция "Паутина" подтолкнуть Путина прислушаться к "ястребам".

Один из бывших кремлевских чиновников, который был руководителем разных операций против Украины, сказал, что "Паутина" на стала причиной политических дискуссий или пересмотра формата военных операций. А источник в околовоенном аналитическом центре сказал, что Путин вряд ли готов объявить войну Киеву, поскольку текущая ситуация его "полностью устраивает". Еще один источник сказал, что Россия опасается продолжения диверсий со стороны Украины.

Что изменила операция "Паутина"

Как писал УНИАН, 1 июня СБУ одновременно нанесла удары по четырем военным аэродромам в тылу РФ, где россияне прятали стратегические бомбардировщики.

После этого страна-агрессор предприняла попытки спрятать самолеты. Например, для стратегических самолетов они начали строить укрытия на отдаленных аэродромах базирования, где нет даже дорог. Самые ценные самолеты РФ увела как можно дальше от границ Украины. Например, два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 россияне переместили на отдаленную авиабазу "Анадырь", которая располагается на расстоянии более 6400 километров от Украины.

Эксперты-разведчики подсчитали, что ремонт каждого стратегического бомбардировщика, которые Россия потеряла во время операции "Паутина", продлится не менее полутора лет. И в этом будут задействованы десятки предприятий ВПК.

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