19 июня в Украине будет сильный ветер, а с 20 числа похолодает.

19 июня в Украине будет тепло, а на юге даже жарко, однако ветрено. А уже с 20 июня в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсеместно в Украине северо-западный ветер как не порывистый, то штормовой, то есть с порывами до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила она.

Температура воздуха 19 июня ожидается в большинстве областей +22...+27 градусов, а на юге воздух прогреется до +26...+31 градуса.

Видео дня

"Дожди с грозами пройдут на западе, местами на севере и в восточных областях", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Центр и юг, по ее данным, воздержатся от осадков.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 19 июня ожидается погода без существенных осадков. Только вечером прогнозируется локальный дождь. Также в столице ожидается порывистый ветер до 12-14 метров в секунду, а в течение дня столбики термометров покажут около +24 градусов.

Похолодание в Украине

"Внимательно. 20-го и 21-го июня в Украине ожидается похолодание", - предупредила Наталка Диденко.

По ее прогнозу, похолодание продлится недолго, уже в воскресенье снова потеплеет.

В Киеве, по данным Укргидрометцентра, также ожидается похолодание в течение 20 и 21 июня. По прогнозу, в эти дни температура не будет подниматься выше +17°, а ночью будет около +11°.

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