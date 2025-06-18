По словам генерала, западные партнеры должны просить Украину научить их тому, что она уже умеет.

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что большинство стран НАТО, а не Украина, должны учиться у других боевым навыкам. Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, когда у него спросили, что союзники Украины могут сделать, чтобы помочь ей достичь западных стандартов, цитирует Business Insider.

"На самом деле, речь не идет о достижении западных стандартов. Большинство армий НАТО не могут достичь украинских стандартов с точки зрения фактической боевой эффективности", - отметил военный.

Ходжес считает, что существует разрыв в возможностях НАТО, а именно слабая сплоченность боевых подразделений различных государств-членов.

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"Мы все еще не можем безопасно общаться с британскими или немецкими подразделениями. Поэтому я думаю, что украинцы немного презирают нас, когда слышат, как мы говорим: "Мы приедем, чтобы помочь вам тренироваться". Мы должны умолять их помочь нам научиться делать то, что они делают", - подчеркнул генерал.

Ходжес также объяснил, чему могут научиться силы НАТО. В частности он привел пример военно-морских операций Киева в Черном море.

"Они показали всему миру, что можно победить обычный флот, по крайней мере в закрытой акватории, такой как Черное море, не имея собственных капитальных кораблей. Нам есть чему поучиться. Это может не касаться Атлантического океана, но, безусловно, касается Балтийского моря, Средиземного моря, Черного моря и так далее. Надеюсь, мы обращаем на это внимание, - подчеркнул военный.

Он добавил, что Румыния и Болгария могли бы получить выгоду от создания флотов беспилотных судов по примеру Украины.

По его словам, также Украина удачно создала противовоздушную и противоракетную оборону, благодаря чему она имеет четкое представление обо всех воздушных угрозах, с которыми она сталкивается в любой момент.

"Украинцы разработали это самостоятельно. Я хотел бы быть уверенным, что мы имеем общую картину между ними, Польшей, странами Балтии, Германией, США, Румынией, например, Турцией", - отметил Ходжес.

Генерал добавил, что правильная система поможет предотвратить использование странами НАТО неправильного оружия для уничтожения целей.

"Вы не будете тратить Patriot на дроны", - заверил он.

В то же время Ходжес подчеркнул, что Украина действительно должна научиться реформировать свою армию как институт. Большая часть вооруженных сил страны была построена на советской организационной культуре, которую украинские бойцы часто критикуют.

"Это означает, что правительство должно завоевать доверие народа. Чтобы их сыновья или дочери не были отправлены на войну, пока они не будут должным образом обучены, должным образом экипированы и введены в хорошо обученные, готовые к бою подразделения", - объяснил он.

Подготовка НАТО к возможной войне с РФ - что известно

Ранее член высокопоставленной группы по обзору обороны правительства Великобритании заявил, что союзники страны по НАТО не готовы к большой войне. В частности инвестор в стартапы в сфере безопасности и экс-советник бывшего премьер-министра Тони Блэра Грейс Кэсси сослалась на вялые процессы закупок, сдерживающие Великобританию, наряду с укоренившимся неприятием риска и чрезмерной зависимостью от нескольких крупных поставщиков оборонной продукции.

"Если мы завтра увеличим [расходы на оборону] до 5 процентов, но при этом будем придерживаться старых привычек, мы не будем готовы к будущему. Мы в НАТО - не только Великобритания, но и все другие государства-члены - должны измениться, чтобы лучше тратить эти новые деньги", - призвала она.

В то же время издание The Economist назвало наиболее уязвимую страну НАТО, по которой РФ ударит после Украины. В частности речь идет об Эстонии, которая является наименьшей из трех балтийских стран.

Как пишут журналисты, проблема в том, что для части эстонцев СССР до сих пор остается потерянной родиной, и не воспринимается оккупационной силой, какой его видят сами граждане страны. Кроме того, РФ сегодня пытается активно раздувать именно такие настроения среди русского меньшинства в Эстонии.

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