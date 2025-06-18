По словам конгрессменов, война между Ираном и Израилем не является войной США.

В Конгресс США подали проект двухпартийной резолюции, которая должна остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, которая запрещает "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15 календарных дней без принятия решений в комитете.

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, которое не напало на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - подчеркнул Масси.

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В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседатель резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана.

"Ни один президент не должен иметь возможность обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны. Американский народ не хочет быть втянутым в очередной катастрофический конфликт на Ближнем Востоке. Я горжусь тем, что вместе с конгрессменом Масси возглавляю эту двухпартийную резолюцию о военных полномочиях, чтобы еще раз подтвердить, что любые военные действия против Ирана должны быть санкционированы Конгрессом", - добавил конгрессмен Ханна.

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Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул на вступление США в войну против Ирана. По его словам, Трамп может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения иранского обогащения ядерного оружия.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю "решительным ответом" из-за атак по стране. По его словам, "битва начинается", а Иран не проявит во время нее "никакой пощады".

Также сообщалось, что израильские танки ударили по толпе гражданских в Газе, в результате чего погибли 59 человек, еще сотни человек получили ранения. Как рассказали свидетели, израильские военные сначала позволили людям подойти к гуманитарным грузовикам, но впоследствии открыли огонь.

В свою очередь в ЦАХАЛе заявили, что "выражают сожаление по поводу любого вреда для непричастных" и заверили в стремлении минимизировать потери среди гражданского населения.